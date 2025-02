Panathlon Club di Biella e " I sorrisi nello sport" FOTO

Tradizionale appuntamento il secondo martedì del mese per i soci del Panathlon Club di Biella: per il convivio numero 690, accolti dall’ottima fagiolata di carnevale dello chef Elion, i Panathleti hanno ospitato il giornalista Alessandro Tacchini e l’attore Federico Grassi che hanno parlato di “ Sorrisi nello sport”. Durante il convivio due soci…. si sono presentati ai soci! Ha dato il via al simpatico momento Mario Banfo con casco Moto Guzzi ed occhiali vintage e .. maschera da sub “ gran facciale“! Ma non solo: dalla sua borsa è emersa la maglietta gialla di Baldini: Banfo è appassionato di molti sport come motociclismo, sport subacquei e ciclismo anche se ora ama soprattutto gare e raduni con motociclette ed auto d’epoca.

Poi è stato il turno dell’avvocato Roberto Gatti, panathleta per il diritto sportivo: con mantella e tocco ha raccontato la sua passione per tanti sport e per il Panathlon, del quale suo padre è stato socio fondatore.

E’ stato Piero Ramella a introdurre gli ospiti e a dialogare con Tacchini, anche lui panathleta, giornalista sportivo. “I sorrisi nello sport non esistono“, ha sottolineato, raccontando simpatici episodi della sua attività in gioventù, come quando vinse una importante gara di scherma a Roma, e fuggì per un forte mal di stomaco, o quando debuttò come arbitro….senza divisa! Poi il lavoro di giornalista che gli ha fatto incontrare grandi personaggi, uno tra i tanti Platini.

Grandi incontri con personaggi importanti, come Gassman, anche per Grassi: “Lo sport ti darà felicità, indipendentemente dal successo, come il teatro…e ai giovani bisogna insegnare il processo creativo. E’ un grande percorso di arricchimento per tutti, e i ragazzi devono imparare a sorridere…”.

Emozionante la lettura di un brano sul tennis, e tante risate per la conclusione con alcune battute e barzellette – dimostrazione che lo sport può far sorridere ….e anche ridere!