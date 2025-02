Nuoto: In Sport Rane Rosse seconde al trofeo Sisport di Torino FOTO

Il team Esordienti In Sport Rane Rosse di Biella e Crescentino si conferma tra i migliori in Piemonte, conquistando un prestigioso secondo posto nel Trofeo Sisport ospitato sabato 8 e domenica 9 febbraio dal capoluogo torinese.

Il trofeo è stato vinto dai padroni di casa della Sisport Torino, davanti a In Sport e Rari Nantes Torino. 18 i team partecipanti, provenienti da Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia e Liguria.

Tanti i podi conquistati dal team allenato dai tecnici Giovanni Michelucci, Timothy Zanolini, Alberto Bario, Luca Caramellino.

Sul podio del trofeo

Matilde Bochicchio seconda nei 50 rana B 2016, Amelie Pasquettaz prima nei 50 e nei 100 rana B 2015, prima nei 100 dorso, Tommaso Toraldo terzo nei 50 rana B 2015, Alessandro Prina Mello primo nei 50 e nei 100 rana, terzo nei 100 delfino B 2014, Giulia Zarrelli prima nei 200 misti e nei 200 dorso A 2013, terza nei 100 dorso, Alessandro Dell’Olio primo nei 200 misti A 2012, secondo nei 100 rana e nei 200 rana, Alessio Musacchi terzo nei 100 dorso e nei 200 misti A 2012, Bianca Maria Rossetti seconda nei 50 dorso B 2016, Sofia Bellan terza nei 50 dorso B 2016, nei 100 rana, nei 100 misti e nei 100 stile libero, Riccardo Abate primo nei 50 e nei 100 dorso e secondo nei 100 misti B 2014, Francesco De Pasquale terzo nei 50 dorso B 2014, Alessandro Corridore primo nei 50 delfino B 2015, Andrea Tagariello primo nei 50 delfino B 2014, Andrea Tagariello primo nei 200 stile libero e nei 100 misti B 2014, Laura Debernardi seconda nei 200 stile libero e nei 200 delfino A 2013, seconda nei 100 delfino, Amalia Elena Oprea seconda nei 100 delfino B, Raffaele Bergando primo nei 100 misti, nei 100 delfino e nei 100 stile libero A 2013, Allegra Bandini seconda nei 100 misti B 2016, Sarà Trapella seconda nei 100 misti e nei 100 dorso A 2014, Domitilla Toraldo terza nei 200 rana A 2013, Ernesto Marchionatti terzo nei 100 stile libero B 2015, Gabriele Silvagni primo nei 200 delfino A 2012.

Eccellenti risultati anche per le staffette: davanti a tutti la 4x50 mista Esordienti B maschile con Abate, Tagariello, Prina Mello, De Pasquale, terze la 4x50 stile libero B femminile con Oprea, Bandini, Bellan, Pasquettaz e la maschile con Corridore, Abate, Prina Mello, Tagariello.

Terza la 4x100 stile libero A femmine con Toraldo, Debernardi, Trapella, Zarrelli.

Infine seconda la 4x100 mista A femminile con Zarrelli, Toraldo, Debernardi, Trapella e terza la maschile con Musacchi, Dell’Olio, Marinone, Silvagni.

NUOTO

IN 300 ALLA RIVETTI PER IL TROFEO PROPAGANDA IN SPORT

In 300 domenica 9 febbraio alla piscina In Sport Massimo Rivetti di Biella per il Trofeo Propaganda In Sport.

Tribune sold out per applaudire le sfide tra i piccoli e grandi nuotatori dalle categorie Esordienti agli Assoluti.

In gara i team In Sport Biella, In Sport Concorrezzo, In Sport Crescentino, In Sport Cesano Maderno, In Sport Arcore, In Sport Varallo, Sport Active Cormano, Sport Active Giussano, DDS, Sport Plus Cassano, Sport Plus Segrate, Sport Plus Seregno, Nuoto Club Seregno, Genova Nuoto My Sport, Centro Nuoto Sestri.

Per la squadra In Sport Rane Rosse di Biella l’emozione più grande è stata la vittoria nella staffetta 4x25 mista Giovanissimi, con Emily Bozzonetti Rivera, Andrea Cristiano, Lorenzo Coniglio, Giorgia Lazzarini.

Team di Biella allenato dai tecnici Emile Martano, Virginia Siciliano, Martina Gallo, Tommaso N’Gakoutou.

Sul podio anche Lorenzo Coniglio, secondo nei 25 stile libero, Martino Ghiardo, primo nei 25 stile libero Esordienti, Ginevra Marinone e Anna Chiara Nicola Broglio, prima e seconda nella prova didattica Esordienti, Emily Bozzonetti Rivera, terza nella prova didattica Giovanissimi, Gabriel Basso, terzo nella prova tecnica Esordienti.

Sul podio anche Vittorio Zacchero del team di Crescentino, allenato dal tecnico Luca Caramellino.

Nella classifica per squadre In Sport si è aggiudicata il trofeo davanti a DDS e Genova Nuoto.

NUOTO

IN SPORT 6 VOLTE SUL PODIO NELLA TERZA TAPPA DEL TROFEO CSI DAVIDE FILIPPINI

Terza tappa del Trofeo CSI Davide Filippini ricca di soddisfazioni per i team propaganda In Sport Rane di Biella e Valdilana.

Sei i podi conquistati nella manifestazione ospitata domenica 9 febbraio dalla piscina comunale di Novara.

Team Valdilana allenato da Mattia Ferrero, Fabio Filippini e Luca Foglizzo sul podio con: Alessandro Borio, primo 50 rana assoluti, Mattia Foglizzo: primo 100 dorso e secondo nei 50 rana assoluti, Aurora Loro Lamia, terza nei 100 dorso ragazze, Nikola Malesevic, terzo 50 rana ragazzi.

In gara anche Marta Fileppo, Beatrice Giardino, Francesca Maneia, Analisa Monteiro Almeida, Vittoria Moretti, Gabriele Napoli, Ludovica Scaglia, Emanuele Toniolo.

Per il team Rane Rosse di Biella allenato dai tecnici Luca Casanova ed Elisa Crestale, sul podio Davide Crestani, secondo nei 50 delfino Esordienti A.

In gara anche Abderaman Karkoury, Matilde Santimone, Samuele Boggia, Isabella Micheli, Arianna Boggia, Francesca Anselmino, Cecilia Melicar, Martina Cigolini, Elio Pellerei, Alessandro Peta, Anna Sofia Ravallese, Rebecca Panetto, Riccardo Prospero.

Prossima tappa del Trofeo in programma domenica 2 marzo, ancora nella piscina comunale di Novara.

PALLANUOTO

DYNAMIC IN SPORT KO CONTRO LA CAPOLISTA BUSTO

Appuntamento con la vittoria ancora rimandato per il team di serie C interregionale maschile Dynamic In Sport. Sabato 8 febbraio alla piscina Aquamore Bocconi di Milano ko 19-9 contro il quotato Busto Pallanuoto, capolista e ancora imbattuto dopo quattro turni.

Miglior marcatore per Biella è stato Raimondi con 2 reti. Prossimo turno contro la vice capolista Canottieri Milano, sabato 15 febbraio alle 19 tra le mura amiche della piscina Rivetti di Biella.

Tabellino

Busto Pallanuoto-Dynamic In Sport Biella 19-9 (5-2, 2-1, 8-3, 4-3). Biella. Ferrero, Borsotti,

Raise R. 1, Raimondi 2, Canuto, Raise S. 1, Molinatti 1, Ciaravino, Nicolo, Cialdella 1, Perotto 1, Brunago 1, Todaro V., Fabbro 1.

La classifica. Busto 12, Arese 12, Milano 10, Andrea Doria 7, Varese 6, Buccinasco 6, La Spezia 4, Sestri Levante 1, Bocconi 0, Dynamic In Sport 0.

PALLANUOTO

UNDER 18 PAREGGIA CONTRO AQUATICA BIANCHI

Pareggio per il team under 18 Dynamic In Sport nella terza giornata del torneo regionale juniores.

I ragazzi allenati da Mirko Remorini hanno lottato a viso aperto contro Aquatica Torino Bianchi, chiudendo una bella sfida sul 10-10.

Prossima partita domenica 16 febbraio a Torino contro Aquatica Torino azzurri.

Tabellino

Dynamic Sport In Sport-Aquatica Torino Bianchi 10-10 (3-2, 1-4, 3-3, 3-1).

Biella. Vittorio Todaro, Luca Debernardi 2, Edoardo Bocchino, Riccardo Raise 1, Nicolò Brunago, Lorenzo Molinatti 2, Fabio Perotto, Gregorio Fabbro 2, Mattia Brunago 1, Matteo Borsotti 2, Nicolò Radice, Pietro

Canuto, Riccardo Maffioletti, Lorenzo Ragona, Nicolò Prina. Allenatore: Mirko Remorini.

La classifica. Torino 81 Rossi* 9, Aquatica Torino azzurri* 9, Torino 81 gialli 6, Dynamic Sport* 4, Aquatica Torino bianchi 4, Torino 81 blu* 3, Dinamica 0.