Abbandonato in un cassonetto, il cocker Filiberto è cieco: ricoverato in gravi condizioni

Ha un nome il povero cagnolino abbandonato domenica scorsa in un cassonetto Humana in piazza Galimberti, zona Filadelfia, a Torino.

Il cocker si chiama Filiberto, così è stato ribattezzato dagli operatori dell'Enpa Filiberto, e secondo i veterinari ha 15 anni. Il cane, attualmente, è ricoverato presso una clinica convenzionata con Enpa. E' in condizioni critiche (al momento riservate). Ma vanno considerati altri fattori: quando è stato trovato presentava già, a una prima occhiata, problemi igienico sanitari. Ha un panno corneale causato da una congiuntivite non curata (dunque è cieco) e una otite purulenta, ma ha anche problemi cardiaci. Purtroppo non si alimenta e non reagisce agli stimoli.

L'animale, come detto, è stato trovato per caso da un passante che prontamente ha allertato la polizia municipale del comando di Santa Rita che a sua volta ha contattato l'Enpa. Sul posto i volontari, i civich e anche i vigili del fuoco. Il cocker potrebbe essere stato appoggiato dentro il bidone, in modo da essere facilmente recuperato. In zona non ci sono telecamere e risalire al colpevole sembra un'impresa molto complicata. Come detto, Filiberto non ha nemmeno il microchip. Al momento è stata aperta un'indagine contro ignoti per abbandono e maltrattamenti.

I privati cittadini, interessati a una eventuale adozione, e che vogliono avere anche notizie sulle condizioni del cane, possono rivolgersi all'Uta, l'ufficio tutela animali. La tragica storia di Filiberto non è che l'ultima di una lunga serie. Nel 2023, l'Enpa ha recuperato 384 animali al giorno, con un aumento del 20% rispetto agli anni precedenti.