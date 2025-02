San Valentino a Biella: eventi, shopping e creatività per una città vivace

Biella si prepara a festeggiare San Valentino con un programma di eventi che animeranno il centro storico cittadino già a partire da questo weekend. L'iniziativa dell'Amministrazione comunale, promossa dell’Assessorato al Commercio e alle Attività produttive, coordinato da Anna Pisani, rientra nel progetto del Distretto Urbano del Commercio (DUC), unendo creatività e collaborazione tra artigiani, commercianti e le associazioni di categoria.

Il cuore delle manifestazioni sarà il mercatino di San Valentino, l’8 e il 9 febbraio, e anche il 14, il 15 e il 16 febbraio, in piazza Vittorio Veneto, organizzato dalla Confartigianato, che proporrà prodotti artigianali e idee regalo uniche per gli innamorati. Tuttavia, l’evento si svolgerà solo in caso di bel tempo. Parallelamente, i tre temporary store presenti in città, già protagonisti di un innovativo modello di commercio condiviso, ospiteranno iniziative dedicate alla festa degli innamorati, creando un'atmosfera accogliente e dinamica.

A coronare il programma una mostra di artisti locali allestita al primo piano del Temporary Store in via Italia 34 (ex Wind), dove i visitatori potranno ammirare opere d’arte che raccontano il territorio e le sue emozioni. Un San Valentino all’insegna dello shopping, dell’arte e della condivisione per un centro storico sempre più vivo e attrattivo.