Podi e buone prove per la Piemonte Ginnastica FOTO

Si è svolta sabato 1° febbraio ad Alessandria la 1° prova di Ritmica del Campionato di Rappresentativa regionale di PGS del Livello B e C.

Soddisfacente prova di avvio stagione per la ASD Piemonte Ginnastica che ha conquistato due bei podi in Livello B: oro per la squadra composta da Giorgia Falcetti, Alice Guidetti, Giada Ferrigo, Martina Giavarra, argento per Maria Vittoria Rossi, Claudia Coden, Vittoria De Santo ed Alessandra Mosca. 4° posto per Alice Barberis, Sofia Piccaluga, Ludovica Lombardo. Nel Livello superiore, C, 4° posto per Giulia Gallo, Aurora Cinguino ed Elisa Tricarichi Perruccio.

“Prove generali per la prima prova di serie D, che si svolgerà nel prossimo weekend, e dove la concorrenza sarà più agguerrita” commenta Donatella Eterno, DS della ASD Piemonte Ginnastica, supportata dallo staff tecnico composto da Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano e Filomena De Lucia.