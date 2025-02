La solidarietà è protagonista a Cossato con Auser, consegnati panettoni alle associazioni per chi ne ha bisogno

Bel gesto di solidarietà compiuto dall'Auser Cossato che, nei giorni scorsi, ha consegnato molti panettoni alle associazioni del paese.

La distribuzione di questi prodotti andranno alle famiglie in difficoltà. Dai volontari e dal presidente Marco Abate è giunto un ringraziamento “alla Pasticceria De Mori per aver donato ad Auser Cossato molti panettoni utili per una buona causa”.