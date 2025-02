"La Testimone": una serata di cinema per celebrare i diritti delle donne iraniane.

Martedì 4 febbraio 2025, alle ore 20.30, il Cinema Verdi di Candelo ospiterà la proiezione del film La Testimone , un'opera intensa e drammatica che affronta il tema della condizione femminile in Iran. L'evento è organizzato dall'Associazione PERICLE , in collaborazione con Amnesty Biella, Voci di Donne e Democratiche Biellesi, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle continue violazioni dei diritti umani nel Paese e sulle lotte delle donne iraniane per la libertà.

Diretto da un regista iraniano e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 , il film racconta la storia di Tarlan , un'anziana insegnante e sindacalista che ha cresciuto Zara, una bambina orfana. Zara, ormai adulta, apre una scuola di danza, una scelta che il marito considera disonorevole. Un giorno, Zara viene brutalmente uccisa e Tarlan, consapevole della colpevolezza del marito, si espone diventando una testimone scomoda, che il regime intende ridurre al silenzio.

La pellicola ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International Italia, che ha motivato il proprio sostegno affermando: "Malgrado quasi mezzo secolo di vita come cittadine di serie B, le donne iraniane sono pronte, nonostante la paura e le minacce, a lottare con decisione contro discriminazione, patriarcato e repressione" . Inoltre, il film è stato insignito del Premio Orizzonti – Armani Beauty .

L'Associazione PERICLE ha inserito questa serata nel proprio percorso "Memoria e futuro: resistenza e diritti" , che mira a raccontare le lotte dei popoli contro i regimi oppressivi. Il presidente dell'associazione, Rizzieri Piantedosi , ha sottolineato l'importanza di mantenere viva l'attenzione su queste tematiche:

"L'interesse del mondo può mantenere accesa una fiammella di speranza per coloro che lottano per la libertà e la democrazia. Ogni conflitto e ogni ribellione deve interrogarci sul senso della vita, delle regole e della democrazia" .

Durante la serata, Amnesty Biella raccoglierà firme per la liberazione di alcune detenute politiche iraniane, mentre Voci di Donne e Democratiche Biellesi metteranno in luce la drammatica situazione delle donne nei Paesi mediorientali, dove molti giovani vengono incarcerati o uccisi solo per aver rivendicato diritti fondamentali.

In un mondo sempre più distratto da emergenze continue, è fondamentale non distogliere lo sguardo da chi continua a lottare per i propri diritti.