Rally, Corrado Pinzano pronto a difendere il titolo nel Trofeo Italiano con la nuova Skoda Fabia RS

Rilancia nel Trofeo Italiano Rally, Corrado Pinzano, che annuncia dunque il voler difendere il titolo conquistato la passata stagione, presentando le linee del 2025 con le quali si propone unendo novità e certezze.

Le certezze saranno la squadra, la PA Racing, ed il copilota, il comasco Mauro Turati, con il quale fa coppia fissa dal 2023, mentre la novità sarà il mezzo con il quale affronterà la stagione: sarà la nuova Skoda Fabia RS Rally2 della squadra bergamasca, in luogo della VolksWagen Polo GTi, iniziata ad utilizzarla dal 2019 e che nel tempo lo ha portato a grandi soddisfazioni oltre ad essere classificato in assoluto come uno dei migliori interpreti della millesei tedesca.

Certezze e novità insieme, dunque, per il driver biellese, il quale ha strutturato la propria stagione che si immagina come quella della riconferma ai vertici della serie tricolore. La sfida 2025 di Pinzano e Turati partirà dal Rally del Ciocco, prima prova del Campionato Italiano Rally, in programma per il 21-23 marzo in provincia di Lucca, gara che Pinzano ha corso due sole volte (2008 e 2014, con vetture a due ruote motrici) e che, insieme a Turati, sfrutterà come test pre-campionato, misurandosi in un contesto estremamente competitivo come la corsa tricolore assoluta.

Il resto della stagione, con il Trofeo Italiano Rally che quest’anno ha modificato il proprio format prevedendo due gironi e tre competizioni a coefficiente maggiorato, sarà caratterizzato dai rallies “della Marca” (06 aprile-girone A) “Salento”(23-24 maggio a coefficiente 1,5), Lanterna (15 giugno-girone B), Valli Ossolane (19/20 luglio-girone B) Rally Piancavallo (30/31 agosto-girone A) e 1000 Miglia (18/20 settembre a coefficiente 1,5). Così facendo si avranno due partecipazioni per ognuno dei due gironi e due a coefficiente maggiorato, per poi decidere la strategia da adottare ed arrivare all’ultimo appuntamento di Como pronti alla sfida ultima che potrà valere una stagione.

L'intervento di Pinzano: “Ci riproviamo, con rinnovato entusiasmo e nuovi stimoli, ma anche con alcune certezze, un mix con il quale cerchiamo la forza per difendere il titolo in un format di Campionato nuovo, una sfida ancora più appassionante, in gare che già conosciamo ma che comunque metteranno a dura prova la nostra voglia di riconferma, contando che avremo anche avversari di livello ed un pizzico di incertezza dato anche dai due gironi e le tre gare “jolly” a coefficiente maggiorato. Si apre un nuovo capitolo con la Fabia RS, ci sarà certamente da trovarne il miglior feeling, nel primo approccio fatto abbiamo visto che ha un gran potenziale, starà a noi poi sfruttarlo al massimo possibile, di certo con il determinante contributo del team PA Racing. Per questo abbiamo deciso che il debutto sarà subito impegnativo, al Ciocco, dove incontreremo una gara selettiva e “ruvida” gettandoci nella mischia più esclusiva e competitiva dei rallies italiani”.