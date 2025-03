Rally & Co al 5° Rally storico Il Grappolo: due equipaggi sui nastri di partenza.

Due equipaggi Rally & Co si preparano a scendere in campo in occasione della quinta edizione del Rally Il Grappolo Storico, appuntamento atteso dagli appassionati di motori e valido per il Trofeo Rally di Prima Zona. La partenza è fissata per sabato 29 marzo da San Damiano d’Asti, con una prova speciale, mentre l’intera giornata di domenica sarà dedicata ai restanti sette tratti cronometrati. Le sfide si svilupperanno lungo un percorso tecnico di 75 chilometri totali, immersi tra le colline astigiane.

A rappresentare i colori di Rally & Co saranno due equipaggi ben noti nel panorama delle auto storiche. Con il numero 24 sulle fiancate, Pierluigi Porta e Maurizio Barone affronteranno il tracciato sulla consueta Ford Escort RS, vettura di terzo raggruppamento che ha già regalato loro importanti soddisfazioni in passato.

Sulla pedana di partenza, con il numero 74, ci sarà anche l’equipaggio formato da Giuliano Zublena ed Enrico Ruffinelli a bordo della piccola ma grintosa A112 Abarth, vettura che non manca mai di entusiasmare gli spettatori lungo le prove.

Un doppio impegno quindi per Rally & Co, che si appresta ad affrontare un weekend all’insegna dell’adrenalina e della passione per il motorsport d’epoca.