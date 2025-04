A Biella va in scena il raduno delle Fiat Coupè FOTO

A Biella va in scena il raduno delle Fiat Coupè (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Giornata indimenticabile per gli appassionati delle 4 ruote che, nella mattinata di oggi, 6 aprile, in via Ramella Germanin, a Biella, hanno preso parte al raduno di Fiat Coupè. Presenti ben 34 equipaggi, provenienti anche da diversi regioni d'Italia (oltre al Piemonte), come Valle d'Aosta, Liguria, Lazio, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emila Romagna.

Il programma, realizzato dalla sezione Piemonte del Club del Coupè Fiat, ha previsto una visita al MeBo Museum, seguita da un pranzo in compagnia, una nuova esposizione in piazza Duomo e un'ulteriore visita al Fila Museum.