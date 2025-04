Fondazione Marazzato chiude in bellezza la sua partecipazione all’AMTS 2025

Si conclude oggi, domenica 6 aprile, la straordinaria partecipazione della Fondazione Marazzato all’Auto Moto Turin Show, in scena a Lingotto Fiere. Un’edizione da ricordare, con ben sette veicoli storici della celebre collezione esposti nel Padiglione 3: tra questi, il maestoso Fiat 682N Supercortemaggiore, affiancato dalla stazione di servizio Agip e dal nuovissimo motocarro Guzzi Ercole Agip Gas, appena restaurato.

Il pubblico ha potuto ammirare anche due rari autocarri militari d’inizio Novecento, i Fiat 18 P e 18 BL, protagonisti di un’installazione immersiva con visori 3D. Non sono mancati altri gioielli d’epoca come la Fiat 1800, la Lambretta 125 D e la ricercatissima Fiat 600 Zagato, ospite d’onore nello stand ASI per i 70 anni dell’amata utilitaria.

Preludio dei prossimi eventi “Porte Aperte” in programma da giugno nella sede di Stroppiana (VC), l'esposizione continua.

Guarda la fotogallery completa sul sito ufficiale e sui canali social della Fondazione Marazzato.

Per info: mezzistorici@gruppomarazzato.com