Anche Magnano ha la sua colonnina di ricarica per e-bike (foto dalla pagina Facebook di Comune di Magnano)

Anche Magnano si è dotata della colonnina di ricarica per e-bike, collocata nella piazza comunale, nell'ambito del progetto “Borghi dell’Elvo tra fede storia e natura“, promosso dall'Unione Montana Valle Elvo.

“Il progetto, che coinvolge i comuni della valle, è caratterizzato dall’individuazione dei segni devozionali e storici identitari della Valle Elvo, nonché i punti notevoli presenti lungo il percorso – spiega l'amministrazione comunale sui propri canali social - Il progetto ha il compito di far crescere l’attività outdoor con il potenziamento della segnaletica presente, con l’implementazione di nuova segnaletica verticale, l’installazione di colonnine di ricarica e-bike e la realizzazione di bacheche che contengono informazioni per il turista come percorsi insistenti sul territorio, punti noti e di interesse, colonnine di ricarica e-bike, punti acqua”.