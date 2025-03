Gli automobilisti centenari nelle terre biellesi

Dal Capodanno al Forum, al Carnevale, con la Folle Notte, al Festival Nuvolosa e Biella tra le Nuvole: ogni evento è un viaggio nell’identità locale, un modo per restituire alla comunità il senso profondo delle proprie radici, nonché di creare un valore aggiunto per il tessuto sociale ed economico della città.

Il Raduno delle Auto Centenarie si inserisce perfettamente in questa trama. Un progetto che porta ancora una volta la firma dell’Assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi, il cui lavoro non si esaurisce nell’organizzazione di appuntamenti di richiamo, ma si traduce in un percorso di valorizzazione del territorio. Cosi ogni iniziativa aggiunge un pezzo al mosaico più ampio. L’evento, che vedrà la partecipazione di equipaggi da tutta Europa, sarà un'altra vetrina internazionale per il Biellese, mettendo in luce il suo straordinario patrimonio storico, enogastronomico e naturalistico.

Il raduno delle automobili centenarie è un evento per appassionati, ma anche un'opportunità di grande valore per Biella. Con decine di vetture storiche, ognuna delle quali porta con sé equipaggi e famiglie provenienti da tutta Europa, Biella diventa il punto di incontro tra storia e sviluppo del territorio.

Questi mezzi d'epoca, costruiti prima del 1918, richiedono un’attenzione particolare. Sono privi di pezzi di ricambio, perciò è molto difficile vederli viaggiare in quanto ogni movimento deve essere fatto con cura. Il loro passaggio a Biella quindi è un evento raro e prezioso. Si tratta di una celebrazione del passato e di un’esperienza immersiva per tutte le generazioni. I ragazzi possono aver visto queste auto solo in film o fotografie: a Biella avranno l’occasione di osservarle dal vivo, comprendendone il valore storico. Gli adulti riscopriranno la prima rivoluzione del trasporto: il passaggio dalla carrozza al motore.

Sarà quasi incredibile vedere veicoli così diversi da quelli odierni, con i loro imponenti motori a pistoni, velocità massime di 20 km/h e un fascino senza tempo. L'Assessore Maiolatesi commenta: "Ancora una volta riusciamo a portare Biella al centro di iniziative internazionali che valorizzano il nostro patrimonio e le nostre eccellenze. Sarà un weekend dedicato ai motori: oltre alle auto centenarie il 29 e il 30 marzo, ci sarà anche il 12° Valli Biellesi il 28 e il 29 marzo. Questo dimostra l'attenzione trasversale in tema di eventi dell'Amministrazione comunale.”