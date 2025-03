Grande successo per l’inaugurazione del CUPRA Garage di Biella-Gaglianico FOTO e VIDEO

Si è tenuta ieri, venerdì 14 marzo, l’attesa apertura del CUPRA Garage di Biella-Gaglianico, un evento che ha saputo unire passione per l’auto, sapori ed enogastronomia in una serata unica. Un pubblico numeroso ha partecipato alla festa, immergendosi nell’atmosfera esclusiva del mondo CUPRA e ammirando da vicino l’intera gamma del marchio.

"Non mi aspettavo tanto pubblico", ha dichiarato Vandone. "È una grande soddisfazione per me e per uno staff di professionisti con il quale è un piacere lavorare".