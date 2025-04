Uniko Pellicole: soluzioni personalizzate per ogni esigenza.

Alberto vanta oltre 37 anni di esperienza nell’ambiente. “Ho iniziato la professione di carrozziere all’età di 16 anni , ho imparato a verniciare e successivamente sono diventato tecnico di carrozzeria. Nel 1997 ho aperto a Burolo e ad Aosta le mie prime officine specializzate nel riparare i parabrezza delle auto e da allora ho sempre coltivato la passione per la posa delle pellicole. Nel luglio 2018 quest’ultima è diventata la mia attività principale”.

Nel cuore di Biella, Uniko Pellicole è diventato un punto di riferimento per chi cerca soluzioni pratiche e personalizzate per la propria casa, auto e ufficio. Con l’officina mobile a disposizione, Alberto è pronto a rispondere alle più diverse necessità offrendo pellicole per sicurezza, arredamento, design e molto altro.

Le pellicole di sicurezza di Uniko sono ideali per ambienti come scuole e asili, proteggendo da incidenti causati da vetri rotti grazie alla loro resistenza agli urti.

Le pellicole per arredamento permettono di rinnovare mobili e superfici senza sostituirli, con una vasta scelta di colori e trame, tra cui legno, marmo, metallo e glitter.

Le pellicole di design offrono soluzioni creative per vetrate e pareti, trasformando ogni ambiente con effetti personalizzabili, dai motivi moderni come marmo e glitter.

Uniko Pellicole è anche perfetta per wrapping auto, permettendo di personalizzare il veicolo con nuove colorazioni e proteggendo la carrozzeria dai danni con pellicole PPF.

Alberto ti guiderà nella scelta del prodotto più adatte alle tue necessità, offrendoti un servizio completo, garantendo soluzioni innovative e personalizzate per ogni necessità.

Uniko pellicole, un mondo di soluzioni pratiche, sicure ed originali, a portata di… vetro e oltre!

· Sito internet: www.unikopellicole.it/

· Cellulare: +39.320.700.48.21

· Email: info@unikopellicole.it

· Orari: Da lunedì a venerdì - 8.30-12.00 / 14.00-18.30