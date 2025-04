A Viverone una giornata di cura dell'ambiente, con pulizia del lago e raccolta rifiuti

Una giornata dedicata alla cura e al rispetto dell'ambiente. Si è tenute domenica scorsa, 31 marzo, nel comune di Viverone.

A tracciare un bilancio del momento l'amministrazione sui propri canali social: “Ringraziamo l’associazione Brigata CarpFishing di Viverone che ha effettuato la tradizionale pulizia del lago, un gesto che dimostra ancora una volta quanto sia importante prendersi cura del nostro territorio. Iniziative come queste sono fondamentali per sensibilizzare la comunità sull’importanza di rispettare e preservare la natura che ci circonda. Ogni piccolo gesto, come raccogliere i rifiuti o evitare di lasciarli incustoditi, fa la differenza! Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che hanno partecipato con impegno e passione, contribuendo a rendere il nostro lago un luogo più pulito e accogliente per tutti”.