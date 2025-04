Biella, ragazzina aggredita allo Skate Park: arriva la Polizia

Momenti di forte preoccupazione allo Skate Park di Biella dove, nella giornata di ieri, 5 aprile, una ragazzina sarebbe stata aggredita da una donna nel corso di una lite scaturita per futili motivi.

Stando alle prime ricostruzioni, effettuate dalle forze dell'ordine e confermate dai dei testimoni, tutto sarebbe partito da un rimprovero fatto da alcuni genitori all'indirizzo di un gruppetto di giovani che, a loro dire, non avrebbero rispettato le regole dell'area. A questo punto, per cause al vaglio degli operatori di Polizia, una donna avrebbe colpito una minore spingendola e facendola cadere a terra.

Da lì, gli animi dei presenti si sarebbero accesi tanto che è stato necessario l'intervento degli agenti della Questura di Biella per riportare alla calma i due gruppi di persone. La ragazza aggredita, rimasta ferita, è stata prima assistita dal personale sanitario del 118 poi trasportata in ospedale per le cure del caso. Sono in corso gli accertamenti di rito per fare piena luce sull'accaduto.