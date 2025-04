Chris Collins e l’Hurricane Trio al Biella Jazz Club.

Martedì 8 aprile il Biella Jazz Club ospiterà l’Hurricane Trio, formazione jazz che vede tra i protagonisti il sassofonista americano Chris Collins, affiancato da Lorenzo Blardone al pianoforte, Roberto Mattei al contrabbasso e Massimiliano Salina alla batteria.

Collins e Mattei collaborano da oltre quindici anni, con esperienze condivise culminate in un concerto a Zagabria nel 2018. Da lì è nata l’idea dell’Hurricane Trio, laboratorio musicale dedicato al jazz contemporaneo. Dopo l’album d’esordio “Let’s Go Ahead” (2021), il trio ha coinvolto Collins nel progetto “Turning Point”, portato in tour tra Italia, Giappone e Stati Uniti, con tappa anche al prestigioso Detroit Jazz Festival.

La loro musica è un punto d’incontro tra la tradizione jazz americana e quella italiana, con composizioni originali e improvvisazioni raffinate. Il nuovo disco, “Grateful”, registrato nell’ottobre 2024, conferma la vitalità e la direzione della band.

Martedì 15 aprile, il palco del club ospiterà invece il tributo a Django Reinhardt e Stéphane Grappelli del violinista piemontese Stefano Ivaldo.