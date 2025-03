Fondazione Marazzato con Fast per sostenere i nuovi talenti in campo scientifico FOTO

• La Fondazione Marazzato ha partecipato in veste di sponsor al 37° concorso “I giovani e le scienze” organizzato dalla federazione delle associazioni scientifiche e tecniche

• Investire sulle nuove generazioni e incoraggiare idee e progetti per il benessere e la tutela del territorio sono valori alla base delle attività della Fondazione in cui si riflettono quelli del gruppo Marazzato, leader nei servizi ambientali

Nuovi sistemi per monitorare le microplastiche nell’aria, filtri ecologici contro l’inquinamento delle acque, nuovi processi per ricavare materiali sostenibili da sostanze naturali, contributi alla ricerca medica e alla mobilità: sono soltanto alcune delle tematiche trattate dai progetti premiati alla 37ª edizione del concorso I Giovani e le Scienze organizzato da FAST – Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche nella sua sede di Piazzale Rodolfo Morandi 2 a Milano, che si è conclusa lunedì 17 marzo con la cerimonia di premiazione a cui Fondazione Marazzato ha contribuito come sponsor.

Una partecipazione non soltanto simbolica, perché nel sostenere il concorso, che funge anche da selezione per partecipare allo European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) e quest’anno ha visto in gara ben 40 progetti e 120 studenti, la Fondazione realizza diversi obiettivi in linea con i valori stessi su cui è stata istituita, i quali riflettono a loro volta quelli dell’azienda sotto cui è nata.

Per il Gruppo Marazzato, leader del settore delle bonifiche e dei servizi ambientali, investire nei giovani e nella loro formazione, promuovendo iniziative che favoriscano la crescita culturale e imprenditoriale delle nuove generazioni è una priorità e un impegno che realizza, appunto, anche attraverso le iniziative della Fondazione, creata sui valori che includono l’attenzione al benessere della collettività e alla tutela dell’ambiente, e la diffusione della cultura d’impresa.

Sostenere le giovani menti significa porre le basi per incoraggiare la ricerca e l’esplorazione di nuove soluzioni per proteggere la salute e il territorio e alimentare la coscienza verso tematiche di sostenibilità, principi che guidano le azioni del Gruppo e della Fondazione e che si sono già realizzati tramite varie iniziative come la partecipazione al progetto benEssere insieme all’Istituto Cavour di Vercelli e a Relife nel 2024.

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Nel febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici composta da circa 300 veicoli, i migliori dei quali sono custoditi ed esposti presso lo showroom di Stroppiana (VC).