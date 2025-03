I mezzi della Fondazione Marazzato protagonisti alla prima edizione di Fun Motor Classic.

- GRANDE AFFLUENZA ALLO STAND DELLA FONDAZIONE MARAZZATO NELLA PROVA D’ESORDIO DELLA MANIFESTAZIONE PER GLI AMANTI DEI VEICOLI STORICI NEL COMPLESSO DI VERCELLI FIERE A CARESANABLOT

- TRA I PIÙ AMMIRATI, IL FIAT 682N2 SUPERCORTEMAGGIORE AGIP E IL FIAT 18 P DEL 1911 CON VISORI A REALTÀ VIRTUALE PER VIVERE L’ESPERIENZA DELLA GUIDA “COME UNA VOLTA”

Se “Buona la prima” è l’espressione perfetta per sottolineare un debutto ben riuscito, quello della Fondazione Marazzato a Fun Motor Classic lo è stato doppiamente. La rassegna, ospitata nei due padiglioni di Vercelli Fiere a Caresanablot (VC) nel weekend appena concluso del 15 e 16 marzo, ha infatti vissuto la sua edizione d’esordio che è coincisa con la prima uscita stagionale per i mezzi della Collezione Marazzato, e in entrambi i casi si è trattato di un inizio più che positivo.

D’altra parte, la nascita di un nuovo appuntamento nel panorama delle manifestazioni per mezzi d’epoca proprio ne vercellese, a pochissimi km da Stroppiana dove ha sede la Fondazione Marazzato e dove sono conservati i migliori degli oltre 200 mezzi che compongono la collezione, rappresentava un’occasione davvero imperdibile.

Il pubblico che si è presentato, malgrado la pioggia insistente di sabato, alle porte dell’area fieristica non ha faticato a individuare la maestosa sagoma del Fiat 682N Supercortemaggiore all’interno del primo padiglione: il mezzo, di ritorno dall’esposizione in solitaria ad Automotoretrò a Parma appena una settimana prima, ha attirato l’attenzione di tutti i visitatori nello stand centrale dove la Fondazione aveva schierato anche il Fiat 615N attrezzato con una sega circolare e il “veterano” Fiat 18 P del 1911. Quest’ultimo sin dal 2024 accompagna nelle fiere come negli eventi ospitati direttamente a Stroppiana, un’affasciante esperienza interattiva: grazie all’utilizzo di visori con realtà aumentata è infatti possibile calarsi nell’atmosfera di una caserma militare di inizio ‘900 e provare l’emozione della guida simulata a bordo del vecchio glorioso autocarro, un’opportunità che ben pochi dei moltissimi visitatori si sono lasciati sfuggire.

L’esposizione non si limitava però a questi tre veicoli: nello stesso padiglione, a pochi metri di distanza, la Fiat 600 Zagato della Collezione Marazzato arricchiva una piccola rassegna di esemplari della popolare utilitaria torinese che proprio nel 2025 festeggia i 70 anni e che sarà quindi celebrata nelle varie rassegne nazionali per tutto l’anno. Infine, nel secondo padiglione, dedicato prevalentemente a ricambi, modellismo e memorabilia, era esposto l’ormai celebre autobus Fiat 414 Scall del 1965, che i visitatori dei “Porte Aperte” organizzati a Stroppiana conoscono ormai molto bene essendo la prima delle navette che portano in giro il pubblico durante gli eventi casalinghi.

Alberto Marazzato, presidente della Fondazione Marazzato, è particolarmente soddisfatto dell’esito di questa prima uscita: “Siamo molto felici di aver inaugurato il calendario del 2025 con la presenza a una rassegna che la provincia di Vercelli desiderava da tempo e daremo tutto il supporto possibile per farla crescere. Questo è un anno importante per noi, stiamo rinnovando l’esposizione nella nostra sede dove da giugno ripartiranno i “Porte aperte” sempre più ricchi di novità. Ma quello che riteniamo veramente importante è continuare a diffondere i valori della tradizione, della cultura d’impresa e DELl’amore per il territorio, grazie alle storie che possiamo raccontare attraverso i nostri mezzi”

Il prossimo appuntamento con i mezzi della Collezione Marazzato è per il 4-5-6 aprile a Torino, alla fiera Auto Moto Turin Show dove è atteso il debutto, dopo un meticoloso restauro, di un nuovo pezzo della Collezione, il motocarro Guzzi Ercole con livrea Agip Gas.

Per info:

mezzistorici@gruppomarazzato.com

+39 0161320311

FB/IG Fondazione Marazzato

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Nel febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici composta da circa 300 veicoli, i migliori dei quali sono custoditi ed esposti presso lo showroom di Stroppiana (VC).