Giornata della Memoria, a Cavaglià musica e immagini per riflettere tutti assieme (foto dalla pagina Facebook di Comune di Cavaglià)

In occasione del Giornata della Memoria, sabato scorso il comune di Cavaglià, in collaborazione con l'ANPI e il Coro Concentus ha proposto una serata molto interessante “ricca di spunti su cui riflettere" come commenta l'assessore alla Cultura Monica Bertolini.

Immagini e musica hanno accompagnato tutti i presenti in un viaggio “sul filo della Memoria”.