Cossato, con la CRI una fagiolata benefica per l'acquisto di apparecchiature per l'ambulanza (foto di repertorio)

Una fagiolata benefica (esclusivamente da asporto) per l'acquisto di apparecchiature per l'ambulanza. È l'iniziativa messa in campo dalla CRI di Cossato, in programma domenica 2 febbraio, nella sede di via Amendola 91. La distribuzione avrà inizio alle 10.30 fino ad esaurimento.