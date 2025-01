Sarà da accertare la dinamica del sinistro autonomo, avvenuto nella mattinata di oggi, 22 gennaio, nel comune di Valdilana.

Qui, un'auto si è ribaltata sul fianco ed è rimasta in mezzo alla carreggiata. Il giovane conducente è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme ai Carabinieri che si sono occupati dei rilievi di rito. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza del mezzo.