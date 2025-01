Mercoledì nero sul fronte della viabilità. Oltre all'auto ribaltata ieri mattina a Valdilana, si sono verificati altri 4 sinistri nel corso della giornata.

In particolare, a Biella, Sandigliano, Valle Mosso e Bioglio. In quest'ultimo caso, un'auto ha centrato in pieno un animale selvatico. Presenti sul posto i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.