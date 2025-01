Frontale acceso, al via la Ysangarda Night Trail! FOTO e VIDEO di Mauro Benedetti per newsbiella.it

Frontale acceso: ha preso il via da poco l'ultima edizione della Ysangarda Night Trail, oggi 18 gennaio a Candelo, dalla piazzetta antistante il palazzetto dello sport in via F. Bianco a Candelo.

Due sono i percorsi uno lungo 19 km, l'altro 10 che si addentrano nella riserva naturale della Baraggia, ed entrambi alla partenza sono stati uno spettacolo, sia per l'entusiasmo dei partecipanti, come anche per i frontali accesi nel buio della sera, come richiesto da regolamento per partecipare, che hanno regalato un'immagine suggestiva anche a chi assisteva curioso al via.

La partenza della 19km

Nel cuore della Baraggia le luci dei frontalini...