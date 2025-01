La carica dei 770 alla Ysangarda Night Trail, più forti del freddo e guidati dalla passione per lo sport (foto Davide Finatti per newsbiella.it)

Più forti del freddo e del gelo, riscaldati dalla passione per la corsa in notturna. 770 runners si sono dati appuntamento ieri sera, 18 gennaio, l'edizione 2025 della Ysangarda Night Trail che, come tutti gli anni, si è svolta nel comune di Candelo. I feedback dei partecipanti sono stati estremamente positivi, specialmente per l'esperienza vissuta e la qualità del percorso.

Questi i risultati finali delle due gare, con i primi 5 arrivati al traguardo. Per la 10 km uomini: Andrea Massetti, Dandrea Scarano, Marco Schiapparelli, Edoardo Russo, Andrea Francesco Musa. Per la 10 km donne: Margherita De Giuli, Denise Zorzi, Rachele Young, Monica Moia, Chiara Cerlini. Per la 19 km uomini: Federico Magagna, Francesco Guglielmetti, Camillo Enzio, Luca Jannuzzo, Simone Terragnolo. Infine, per la 19 km donne: Stefania Pulici, Sonia Meleca, Beatrice Lanza, Elisa Mariani, Simona Marchetto.