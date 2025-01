En-plein di vittorie per le giovanili del TeamVolley nel primo weekend del 2025

Una ripartenza da sogno: nel primo weekend di gare del 2025, le formazioni del settore giovanile del TeamVolley festeggiano un en-plein di vittorie. La Prima Divisione non è una sorpresa, bella impresa esterna invece per l’Under18 Eccellenza.

Per la Prima Divisione Botalla TeamVolley, match fuori casa contro Pallavolo Santhià, ottenendo una vittoria schiacciante per 3 a 0 (11-25/16-25/13-25). La centrale Caterina Piletta: “Nel complesso, la partita è andata bene. Abbiamo patito qualche difficoltà nel prendere il ritmo, specialmente all’inizio dei primi due set. Nonostante questo, siamo comunque state in grado di imporre il nostro gioco. Abbiamo anche avuto la possibilità di lavorare su alcune nostre carenze specifiche, da migliorare. Ci sarà modo di insistere ancora durante gli allenamenti dei prossimi giorni, in preparazione della sfida contro le novaresi di San Rocco”.

Vittoria anche per l’under 18 Generali TeamVolley, che ha sconfitto la Gs Pavic a Romagnano Sesia per 3 a 0 (9-25/16-25/15-25). II viceallenatore Benedetta Daffara: “Siamo molto contenti della prestazione della squadra. Ogni giocatrice è riuscita a far emergere le proprie potenzialità, conservando però il gruppo unito fin dai primi scambi. La squadra è rimasta attenta e sul pezzo fino al punto 25 del terzo set, senza dare la possibilità alle avversarie di esprimersi. Siamo riusciti a dominare la partita tenendo bassissimo il numero dei nostri errori, direzionando l’andamento con il nostro gioco. Rimaniamo tuttavia consapevoli del fatto che questo è solo un punto di partenza, per proseguire il campionato nel migliore dei modi”.

L’under 16 De Mori TeamVolley ha battuto per 3 a 0 (25-13/25-21/25-8) il San Rocco Volley Bianca a Lessona. Coach Ivan Turcich: “Una gara a senso unico, così come era già stato all’andata a Novara. Abbiamo commesso qualche errore di distrazione durante il secondo set, che ci ha fatto concedere un po’ troppo alle nostre avversarie. Nel complesso però la partita è stata positiva: decisamente un buon rientro dopo l’esperienza al Bear Wool Volley”.

Vittoria per 3 a 1 (25-12/25-20/20-25/25-13) per l’under 14 Angelico TeamVolley contro Valsesia Team Vollet a Lessona. Coach Marco Allorto: “Dopo la pausa natalizia e i tre giorni del Bear Wool Volley, è ripartito il campionato. Nel consueto discorso pre-partita ho chiesto alle ragazze di riprendere da dove ci eravamo fermate, cioè dalla bellissima vittoria di dicembre contro Sammaborgo. Loro hanno risposto “presente”, alla lettera: grazie ad un’ottima prestazione del collettivo, sono riuscite a portare a casa un 3-1 davvero molto importante. Le prime due frazioni sono state vinte senza particolari preoccupazioni, mentre un leggero calo dell’attenzione ci è costato la terza. Nell’ultimo set abbiamo ripreso in mano le redini del gioco. Non potevamo iniziare meglio il 2025: avanti così!”.

Infine, vittoria per 3 a 2 (25-23/21-25/25-18/19-25/10-15) per l’under 13 Conad TeamVolley contro San Rocco Volley a Novara. Coach Alessia Diego: “Una partita emozionante e vinta solo al tie-break, caratterizzata da svariati alti e bassi ma anche da tante assenze. Una parte delle ragazze era a casa malata, il resto in campo sotto tachipirina! Eppure, l’abbiamo portata a casa. Finalmente il nuovo sistema di gioco, sperimentato appena prima di Natale, comincia a dare i suoi frutti. Bene così! Aggiungo che ci sono stati tre giovanissimi esordi: due giocatrici del 2013 e una del 2014”.