Occasione da non perdere per gli sportivi appassionati di arti marziali giapponesi. A Biella la Musubi ASD ha in programma uno speciale Open Day per imparare la pratica dell'Aikido. La disciplina è rivolta a bambini, a ragazzi e adulti.

La giornata di presentazione avrà luogo sabato 18 gennaio, dalle 10 alle 12, presso la Palestra La Marmora, situata in corso Rivetti 2/a, a Biella. Per info: 347.5206021 o musubiasdbiella@gmail.com