TT Biella: al via il girone di ritorno dei campionati a squadre

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, la prima giornata del del girone di ritorno dei campionati a squadre, con 5 incontri di campionato: si sono registrati 1 solo incontro vinto in C2 e 4 incontri persi in B2, D1, D2 e D3.

Serie B2.

Che la trasferta di Genova avrebbe presentato, per la squadra del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo, alcune insidie lo si pensava; e, in effetti, così è stato. Gli atleti biellesi sono usciti sconfitti per 5 a 3 nel match che li ha visti opposti alla Compagnia Unica Luigi Rum. E’ stato quindi praticamente ribaltato il risultato dell’incontro di andata quando, tra le mura amiche, i biellesi si erano imposti con il punteggio di 5 a 2. All’appello sono mancati i “soliti” tre punti di capitan Eugenio Panzera, inciampato contro il genovese Agosti, apparso sabato in particolare stato di grazia. Partita sotto quattro a uno, la compagine ha abbozzato la rimonta, ma i sogni si sono presto infranti. Il terzo punto è arrivato per mano di Francesco Gamba su Bottaro, mentre Matteo Passaro è rimasto fermo al palo. Completava la formazione ligure, Gamberini.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,12; T.T. Mlm Mondovi',10; Luigi Rum Compagnia Unica,10; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,8; Tt Enjoy,6; G.S. G. Regaldi Novara,4; Asd Tt Romagnano,4. T.T. Valenza Kimonoporte,2.

Serie C2.

Nel campionato di C2, il risultato, 5 a 1, con cui la formazione del TT Biella – Biella Legno ha superato, in casa, la formazione dell’Ossola 2000, lascerebbe pensare ad una passeggiata, ma così non è stato. Sin dalla prima partita le difficoltà non sono mancate: Mattia Noureldin, contro Daniele, parte alla grande, si trova avanti di due set e forse pensa che tutto sia ormai risolto, ma gli ultimi tre sono invece tutti ad appannaggio dell’avversario. Tocca quindi a Lodovica Motta, che, contro Loforese, bravo giocatore di antitop, conferma il suo ottimo stato di forma, con una partita combattuta che la biellese potrebbe già aggiudicarsi al quarto set, poi perso in rimonta; ma che chiude in bella con un perentorio 11-6 (10/-4/5/-11/6). Il capitano Luca Lanza, nell’unico scontro chiuso in tre set (9/11/9), supera l’altro capitano Calella, con un recupero veramente eclatante nel secondo set, in cui il biellese si era trovato in svantaggio per 1 a 9. Lodovica Motta allunga ancora imponendosi a Daniele, anche lui con gomma antitop., con un match di massima concentrazione con gioco regolare di taglio e scambio. Il capitano ossolano, forse non avendo ancora metabolizzato lo shock di quel set perso nel precedente incontro, e sicuramente per meriti dell’avversario, Mattia Noureldin, non entra mai veramente in partita, perdendo in 4 set. A chiudere il match ci pensa Luca Lanza, che, al termine di una vera maratona (9/-6/-9/9/11), si impone a Loforese ribaltando così il risultato dell’incontro di andata.

Classifica: Tt. Romagnano,12; Tt. Biella - Legno,12; Asd Splendor - Unipol Sai Di Bocchio,12; Tt. Valenza - Andrew's Style,6; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,2; G.S. G. Regaldi Novara,2; Tt. Novara Hcm,2.

Serie D1.

Nel campionato di D1 la compagine del TT Biella – Farmacia Balestrini è stata a un passo dal pareggio nella trasferta a Valenza. Stefano Torrero ha perso due partite al quinto set con Bergamini (9/-8/-7/8/7) e Piccinini (8/-9/6/-8/10), vedendosi da quest’ultimo annullare ben tre match point consecutivi. Per i colori biellesi, un punto di capitan Stefano Erba su Piccinini e uno di Giacomo Cenedese su Lupano. Resta a secco Federica Prola, che ha disputato l’ultima partita contro Lupano.

Classifica: Tt. Valenza - Assifour,12; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,10; Tt. Novara A Hcm,10; Asd Splendor - Rammendatura Mb Line,8; Tt. Ossola 2000 Balabiott Birrificio,7; Tt. Novara B Hcm,6;Tt Sisport A,4; Tt. Alessandria,3.

Serie D2.

In serie D2, la squadra del TT Biella - Tintoria Ferraris ha osservato il turno di riposo. Veramente ben poco da fare, invece, per il team del TT Biella - Pizzeria Giordano, contro gli imbattuti primi della classe del TT Romagnano. Michele Motta, Federico Arno e il giovane Jacopo Siciliano, entrato in sostituzione dell’indisposto Gilberto Rollino, hanno lottato, ma i sesiani, Adocchio, Palmieri e Valentini, si sono dimostrati nettamente superiori, portando a casa un secco 6 a 0.

Classifica: Tt. Romagnano,12; Tt. Pontdonnas,9; Asd Splendor - Immobiliare Bugella,8; Asdtt Ivrea B,7; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,5; Coumba Freide T.T. Aosta,4; Tt. Biella - Tintoria Ferraris,3.

Serie D3.

In serie D3, la formazione del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza ha osservato il turno di riposo. Invece, i piccoli (con una età media di poco più di 10 anni!) della compagine del TT Biella - Barbera Auto hanno incontrato lo Splendor a Cossato, raccogliendo 2 punti, arrivati a opera di Giacomo Riva su Bidese e di Lorenzo La Porta su Caschili; è rimasto a bocca asciutta Pietro Napolitano. Saitta completava la formazione dei padroni di casa, che si è aggiudicato l’incontro per 4 a 2.

Classifica: Tt. Romagnano,10; Asd Splendor - Siviero Davide Mottalciata,9; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,5; Coumba Freide Tt. Aosta,5; Tt. Enjoy Honey Badgers,3; Tt. Biella - Barbera Auto,0.