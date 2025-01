TeamVolley si distingue al Bear Wool Volley: spicca un bronzo nell'U18 FOTO

Esperienza memorabile per le nostre tre formazioni - Under18, -16 e -14 - che nei giorni scorsi hanno partecipato alla XX edizione del Bear Wool Volley. Il grande di torneo di pallavolo giovanile, distribuito in 23 palestre di Biella e provincia, non ha deluso le attese. C’è stata gloria anche per il TeamVolley.

UNDER18

Le aspettative erano importanti, ma le ragazze della formazione Under18 – allenate da coach Ivan Turcich – hanno saputo distinguersi nella kermesse “casalinga”. Per il Generali TeamVolley l’avventura al Bear2025 si chiude al terzo posto, sul gradino più basso del podio: la migliore tra le biellesi iscritte. Risultato giusto e meritato, anche considerando che le uniche sconfitte sono arrivate proprio contro le due finaliste, Almese e Futura Giovani.

Girone D

GENERALI TEAMVOLLEY – Unipolglass Volley Almese 1-2

GENERALI TEAMVOLLEY – Genève Volley (SUI) 2-0

GENERALI TEAMVOLLEY – Club76 GS Pino Volley Cassiopea 2-0

GENERALI TEAMVOLLEY – Asd Sporting Torino 2-0

Quarti di finale

GENERALI TEAMVOLLEY – Progetto Volley Lainate 2-0

Semifinale

Futura Volley Giovani – GENERALI TEAMVOLLEY 2-0

Finale 3°/4° posto

GENERALI TEAMVOLLEY – Stella Azzurra U18 2-1

Coach Ivan TURCICH: «Già da inizio stagione avevamo l’obiettivo di posizionarci più in alto possibile nella classifica del Bear2025, consci delle potenzialità di questa annata. Al netto di ciò e considerando lo stato di forma della squadra delle ultime settimane, avevo il timore di fare un buco nell’acqua. Invece devo fare i complimenti alle ragazze: un torneo sempre in crescita, dimostrando di aver voltato pagina. Peccato aver solo sfiorato la finalissima. In semifinale la Futura sembrava una corazzata e purtroppo noi siamo mancate mentalmente nel primo set. Posso però solo essere contento del lavoro svolto dalle ragazze. La partita speciale è stata quella per il terzo posto: dopo un primo set importante, la stanchezza dei tre giorni ha iniziato a farsi sentire e nel secondo siamo state surclassate. Tuttavia, con la forza dei nervi siamo riuscite a strappare il tie-break. Menzione speciale per i nostri cambi: senza quelli non saremmo mai finite sul podio. Personalmente, è stato bello tornare a giocarsi il Bear e chiudere per il secondo anno nelle prime tre. Che sia di buon auspicio per le ragazze, anche delle fasce più giovani, per il loro percorso futuro».



UNDER16

Un Bear Wool Volley 2025 discreto per la formazione Under16 del De Mori TeamVolley. Autrici di un venerdì di gare da incorniciare, le ragazze di coach Marco Allorto non sono riuscite a replicare al sabato: il rammarico è tutto per il quarto di finale perso contro le varesine della Stella Azzurra, ma l’ottavo posto è un risultato prestigioso che migliora quanto fatto dodici mesi prima.

Girone D

DE MORI TEAMVOLLEY – VB Romans (FRA) 2-0

DE MORI TEAMVOLLEY – Volley 2001 Garlasco 2-0

DE MORI TEAMVOLLEY – Pallavolo Scurato 2-0

DE MORI TEAMVOLLEY – Isil Volley Almese 0-2

Quarti di finale

Stella Azzura U16 – DE MORI TEAMVOLLEY 2-1

Semifinali 5°/8° posto

Volley Parella 2010 – DE MORI TEAMVOLLEY 2-0

Finale 7°/8° posto

Isil Volley Almese – DE MORI TEAMVOLLEY 2-0

Coach Marco ALLORTO: «Si dice che al Bear Wool Volley “niente è come esserci”: è proprio vero! Stancante ma al tempo stesso emozionante. A livello personale è stato il mio secondo torneo con la squadra Under16 e posso dire di essere abbastanza soddisfatto sia del posizionamento nella classifica generale – migliorato rispetto alla scorsa edizione – sia dell’atteggiamento e del gioco con cui abbiamo affrontato questa esperienza. Dico “abbastanza”, perché nella prima giornata di gironi avevamo ottenuto il miglior risultato possibile, ma nella seconda non siamo più riuscite a concretizzare gli sforzi fatti. Devo sottolineare che nel match dei quarti di finale (contro un’avversaria decisamente più fisica come Stella Azzurra), le nostre ragazze hanno espresso la loro miglior pallavolo. Non si sono lasciate intimorire e hanno trasformato la sensazione di “paura” in coraggio, aggiungendoci quel pizzico di arroganza necessario per contrastare avversari più forti. Ci hanno battute, ma abbiamo dato loro del filo da torcere. Se vogliamo, possiamo. L’ottavo posto è prestigioso, in un torneo di altissimo livello. Arrivederci al prossimo anno!».



UNDER14

Esordio assoluto al Bear per le nostre giovanissime ragazze dell’Angelico TeamVolley. Poche gioie sul campo per la formazione Under14 allenata da coach Alessia Diego, ma tanta preziosa esperienza da mettere da parte per la crescita futura. Il torneo biellese sa comunque regalare emozioni e ricordi speciali a chi vi partecipa.

Girone A

ANGELICO TEAMVOLLEY – In Volley Centro Leonardo 0-2

2mila8 Volley Rossa – ANGELICO TEAMVOLLEY 2-1

ANGELICO TEAMVOLLEY – VBC Cassano Magnago 0-2

ANGELICO TEAMVOLLEY – In Volley Baldisport 1-2

Finale 9°/10° posto

ANGELICO TEAMVOLLEY – Fenusma Volley 1-2

Coach Alessia DIEGO: «Devo dire che è stato sicuramente un Bear Wool Volley sotto le nostre aspettative. Abbiamo incontrato tante difficoltà e siamo riuscite a marginarle soltanto per alcuni tratti. Voglio però guardare al classico bicchiere “mezzo pieno”: è stata una bellissima esperienza, in cui abbiamo avuto modo di poterci confrontare con molte squadre più forti di noi. Tante giocatrici erano al primissimo torneo di alto livello della loro carriera. Il Bear ci ha permesso di chiarire molti punti, sui quali dovremo lavorare sodo nei prossimi mesi».