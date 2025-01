Clima di festa a Cavaglià, si apre la 52° edizione del Carnevale Benefico FOTO

Clima di festa a Cavaglià per l'apertura della 52° edizione del tradizionale Carnevale Benefico. Mattinata ricca di appuntamenti con l'investitura ufficiale del Generale e del Colonnello, seguita dalla presentazione delle nuove maschere, Gianduja e Giacometta.

Presente il sindaco Mosè Brizi che ha consegnato le chiavi del paese presso la sede municipale, dando il via alla sfilata per le vie del borgo, accompagnata dalla musica della Filarmonica di Cavaglià. Ha avuto luogo anche una visita agli ospiti dell'Infermeria C. Vercellone mentre alle 11 si è tenuta la Santa Messa in suffragio degli Amici del Carnevale.

Al termine, pranzo finale in compagnia. In paese ha fatto la sua comparsa anche la delegazione di Chatillon assieme a quella di Borgo D'Ale.