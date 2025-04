È stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice verde, la giovane di 19 anni che, a bordo del suo motociclo, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale con un'auto. È successo ieri mattina, in via Milano, a Vigliano Biellese. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla conducente.

Altri due incidenti sono avvenuti nella stessa giornata nei comuni di Zubiena e Crevacuore: fortunatamente non si sono registrati feriti.