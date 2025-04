Quarti di finale per il Botalla Teamvolley FOTO

Non c’è stata storia nel doppio turno degli ottavi di finale in Prima Divisione. Il Botalla liquida la pratica Occimiano e attende di conoscere l’avversaria nei quarti. Si sblocca l’Under15 De Mori in Coppa Primavera, mentre in Under13 ci sono quattro giovanissimi esordi. Il punto sul Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST – Ottavi di finale [Ritorno]

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Fortitudo Volley Occimiano Blu 3-0

(25-11/25-16/25-8)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani 7, Cavaliere 13, Sola 21, Cena 3, Gariazzo 1, Gasparini 1, Floris 7, Lanari, Paniccia, Piletta 6, Barengo 2, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

La centrale Camilla FLORIS: «Il risultato della partita è quello che avevamo previsto, sebbene di certo non abbiamo sottovalutato l’avversario. Durante il match ci sono stati dei momenti decisamente positivi ma anche dei “bassi”, soprattutto nel corso del secondo set. In questa fase della stagione dobbiamo focalizzarci sul non abbassare mai la soglia di attenzione: su questo lavoreremo nei prossimi allenamenti in palestra».

UNDER15

UNDER15 Coppa Primavera - 3a giornata

Palazzeto “Cav. Gerardi” di Cigliano (VC)

Volley Cigliano – DE MORI TEAMVOLLEY 0-3

(9-25/13-25/14-25)

Coach Marco ALLORTO: «Un risultato importante, che ci permette di smuovere la classifica ma anche il nostro morale. Finalmente siamo riuscite a ritrovare un assetto di gara normale, con una formazione-tipo in grado di darci le giuste garanzie per poter imporre il nostro gioco. Anche gli ingressi dalla panchina hanno fatto molto bene sebbene, come ho già sottolineato alle ragazze nel post-partita, ci sia ancora molto da lavorare sulla consapevolezza delle proprie qualità».

UNDER13

UNDER13 Coppa Comitato - 2a giornata

Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Occhieppese Pallavolo 2-3

(25-14/17-25/23-25/25-19/19-21)

UNDER13 Coppa Comitato - 5a giornata

Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Unipolglass Agristudio S2M Vercelli 0-3

(15-25/9-25/8-25)

Coach Alessia DIEGO: «Quella di sabato è stata la gara di alti e bassi tipica di questa squadra, un giro sulle montagne russe. Siamo partite giocando bene, limitando gli errori nel primo set: un dettaglio che invece è mancato nella seconda e terza frazione e nel finale di tie-break. Ci siamo lasciate sfuggire quelle imprecisioni che sono costate la vittoria: servono attenzione e “testa”. Il match di lunedì è andato invece in un’unica direzione, contro un avversario forte che non siamo mai riuscite a mettere in difficoltà. Troppi errori gratuiti da parte nostra, quindi testa bassa e lavorare. Di positivo c’è l’esordio di quattro giovanissime: due del 2013 e due del 2014».

MINIVOLLEY

Ben 7 società del territorio biellese: 35 bambini alla mattina per il torneo White di "palla rilanciata" e almeno 120 nel pomeriggio per le categorie Green e Red dei pallavolisti più "grandi". Queste le cifre della tappa lessonese del Minivolley Pgs: una domenica di sport e divertimento per i piccoli partecipanti, una grande occasione per fare amicizia attraverso la pallavolo. Oltre al TeamVolley padrone di casa, hanno partecipato Scuola Pallavolo Biellese, Virtus Biella, Gs Tollegno, Gaglianico Volley School, Pgs Salussola e Occhieppese Pallavolo.

Ivan TURCICH, coach dello staff tecnico del TeamVolley: «C'erano davvero tantissimi bambini! È stato particolarmente bello vedere il Palasport di Lessona stracolmo di piccoli pallavolisti in campo, ma anche la tribuna gremita dai loro genitori. Nelle fasi finali, approfittando della pausa in cui venivano stilate le classifiche, abbiamo anche organizzato un gioco collettivo: una cosa che si vede raramente, anche in questo tipo di torneo. Una buona occasione per fare promozione al nostro sport. Di certo, è stata una delle edizioni più partecipate che abbia visto quest'anno».

Benedetta DAFFARA, giocatrice e membro dell'organizzazione del torneo: «È stata l'opportunità di unire passione e divertimento, per grandi e piccini. Nel torneo della mattina erano impegnate 12 squadre, in quelli del pomeriggio 37. Una domenica intensa, fatta di sorrisi e tanta pallavolo. Il gioco collettivo finale? Bellissimo, contava solo la voglia di partecipare, senza guardare al colore della maglietta che si indossava!».

Il torneo è stato un piccolo assaggio in vista della TeamVolley Mini Academy che si terrà, sempre a Lessona, dal 9 al 13, dal 23 al 27 giugno e dal 30 al 4 luglio.