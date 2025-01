Bear Wool Volley in festa a Valdengo: giovani atleti fra impegno sportivo e convivialità FOTO e VIDEO

Per celebrare lo spirito sportivo Bear Wool Volley, il torneo biellese di carattere internazionale, ha riunito tutti gli atleti all’insegna del divertimento. Ieri sera, venerdì 3 gennaio, La Peschiera di Valdengo si è trasformata, riunendo tutte le squadre sfidanti: giovani atleti, squadre e organizzatori, all’insegna del buon cibo e della convivialità, celebrando la prima giornata della 20ª edizione del torneo di pallavolo giovanile.

L'area della festa, allestita per l'occasione, ha visto centinaia di persone ballare, ridere e condividere momenti di spensieratezza: "Una festa che non rappresenta soltanto un momento di pausa dalle competizioni, ma un'occasione per creare legami e vivere un'esperienza che va oltre il campo da gioco -dichiarano gli organizzatori - È incredibile vedere come lo sport unisca persone da tutto il mondo e momenti come questo intendono incentivare lo scambio”.

L'evento ha anticipato le sfide che proseguiranno oggi nelle strutture sportive di tutto il Biellese: 96 squadre e 1200 atleti che ancora una volta avranno l’opportunità di confrontarsi con realtà internazionali. Coinvolti una sessantina di ragazzi delle scuole, che svolgono attività di PCTO durante il corso della manifestazione.

La festa continua e questa sera, sabato 4 gennaio, si terrà "Volley Night".

