Bear Wool Volley 2025, giornata di qualificazioni per tutte le squadre FOTO

Dopo una lunghissima giornata di gare, iniziata alle 8.30 tutti i campi, e finita in alcuni impianti dopo le 20, tutti i ragazzi hanno concluso le partite del proprio girone, disputando anche le gare di qualificazione alle finali.

Sui campi tutto il giorno e poi, la sera, tutti alla Volley Night, presso l’area evento La Peschiera di Valdengo, che è stata una grande festa all’insegna della musica e del divertimento. Ormai La Peschiera ci fa da casa per questi eventi e ha ospitato tutte le ragazze e i ragazzi, che hanno ballato, cantato e mangiato in compagnia: questo è il marchio del Bear Wool Volley!

I risultati

Under 14 Femminile: La prima finale del PalaPajetta sarà quella della Under 14 femminile. Le squadre a sfidarsi saranno In Volley Farmacia Nuova e Volley Parella, con fischio d’inizio alle ore 9! Ci sarà la diretta sul canale Twitch del torneo: https://www.twitch.tv/bearwoolvolley.

Under 15 Maschile: In Under 15 maschile, in una giornata lunghissima di gare, a contendersi il titolo di miglior squadra della categoria saranno Artivolley e Valtrompia Volley, che giocheranno subito dopo la finale Under 14 Femminile, al Palapajetta. Ci sarà la diretta sul canale Twitch del torneo: https://www.twitch.tv/bearwoolvolley.

Under 16 Femminile: La partita che aprirà le danze al Biella Forum sarà la finale Under 16 femminile tra Alessandria Volley e Stella Azzurra e sarà la primissima partita ad essere trasmessa in diretta sul canale YouTube del Bear Wool Volley, andando direttamente al link: https://www.youtube.com/@BearWoolVolleyBi.

Under 17 Maschile: A seguire, dopo la finale Under 16 femminile, ci sarà quella della Under 17 Maschile, che vedrà protagonisti i ragazzi di Pallavolo La Bollente e Pallavolo Saronno, che hanno vinto gli incontri di qualificazione di oggi. Ci sarà la diretta YouTube sul canale BWV: https://www.youtube.com/@BearWoolVolleyBi.

Under 18 Femminile: In Under 18 femminile, tra le 20 squadre iscritte al torneo, sono arrivate fino in fondo Futura Volley Giovani Rossa e Unipolglass Volley Almese. La partita inizierà al termine della gara di finale degli Special Olympics, indicativamente intorno alle ore 14, sempre nella splendida cornice del Biella Forum. Ci sarà la diretta YouTube sul canale BWV: https://www.youtube.com/@BearWoolVolleyBi.

Under 19 Maschile: In Under 19 maschile i protagonisti della gara fiore all’occhiello del Bear Wool Volley 2025 saranno gli americani del Rockstar Volleyball Gold e i tedeschi del SG Heidelberg. La gara inizierà al termine della finale U18 femminile e come le altre sarà trasmessa sul canale YouTube: https://www.youtube.com/@BearWoolVolleyBi.

Special Olympics: Dopo le partite del girone, ad aggiudicarsi la finalissima al Biella Forum sono ASAD Biella e Superboys. La partita si giocherà tra la finale Under 17 Mashile e Under 18 Femminile, intorno a mezzogiorno, e sarà trasmessa sul canale YouTube: https://www.youtube.com/@BearWoolVolleyBi.

Gli appuntamenti

Sta per chiudersi il Bear Wool Volley e la giornata delle finali è sempre quella più attesa da tutti, dato che l’adrenalina e la voglia di vincere sono sempre un grande motore per giocare a pallavolo. Appuntamento al Biella Forum e al Palapajetta a partire dalle ore 9, per godere dello spettacolo delle finali per il primo posto! Ricordiamo che si giocherà in tutte le palestre, per le gare di finale dal terzo posto in giù, non perdetevi la magia del Bear Wool Volley 2025.

Al termine delle finali, ci saranno le premiazioni delle squadre classificate dal primo al terzo posto, con la rituale foto e l'assegnazione del premio agli MVP di ogni categoria. Tutte le squadre non a podio potranno ottenere la propria targa al Biella Forum, nello stand apposito presso la Tribuna Verde del Biella Forum, e fare la foto con le mascotte!

Per i risultati della giornata di oggi potete consultare i seguenti link:

Under 14 Femminile: https://app.bearwoolvolley.it/2025/view/u14f

Under 16 Femminile: https://app.bearwoolvolley.it/2025/view/u16f

Under 18 Femminile: https://app.bearwoolvolley.it/2025/view/u18f

Under 15 Maschile: https://app.bearwoolvolley.it/2025/view/u15m

Under 17 Maschile: https://app.bearwoolvolley.it/2025/view/u17m

Under 19 Maschile: https://app.bearwoolvolley.it/2025/view/u19m

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: https://new.bearwoolvolley.it/.