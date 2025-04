Palina autobus crollata e abbandonata a Biella, la segnalazione di un lettore

"Buongiorno vorrei segnalare una situazione di pericolo e degrado che è da un anno che si protrae. Alla fermata Atap di Biella, viale Macallè 33 (fronte IIS G. AULENTI) a maggio 2024 è crollata una palina dell'autobus a causa dei forti venti. La palina è stata spostata dai Vigili Urbani dietro la fermata dell'autobus, dove si trova tutt'ora. Sinceramente pensavo che in un anno la situazione sarebbe stata presa in carico, ed invece nulla.

Mancano pochi giorni all'Adunata degli Alpini, la zona sarà oggetto di ammassamento per avvio dell'adunata, e il rottame di palina è ancora lì. Al di là del pericolo, come si può pensare di lasciarla in bella vista a migliaia e migliaia di persone? Ci si è preoccupati di tante cose in vista della settimana prossima, e le cose basiche vengono dimenticate.

Vi prego di prendere in carico il prima possibile la cosa e di rimuoverla".