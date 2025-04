Trasferta per Bonprix TeamVolley, altro “spareggio” per il 5° posto (foto di Lorenzo Cerchiaro)

Dopo le abbuffate di Pasqua e Pasquetta, il Bonprix TeamVolley è atteso dal secondo (e ancor più decisivo) “spareggio” consecutivo per il quinto posto nel girone nazionale di Serie B2. Si gioca eccezionalmente di domenica – primo servizio alle 18 sul blasonato campo del PalaRavizza – contro Tecnilux Universo In Volley Pavia. Tra le lombarde, seste a -1 dalle biancoblù, spiccano due grandi ex.

Il commento del vice-allenatore Paolo Salussolia: «Siamo in una fase del campionato dove a far la differenza sono le motivazioni, che spesso modificano – in un senso o nell’altro – i valori in campo. Queste si riflettono anche nella gestione accurata di questi giorni, con la sosta pasquale in mezzo e la gara in calendario di domenica: piccole evenienze che modificano la routine alla quale siamo abituate e che possono risultare fastidiose. Riuscire a fare bottino pieno al PalaRavizza, impianto tanto grande quanto affascinante, sarebbe un passo quasi decisivo verso il quinto posto, anche in considerazione dell’incrocio tra Uiv Pavia e Alba all’ultima giornata. Un match da preparare in modo meticoloso visto che le avversarie, sebbene altalenanti nelle ultime uscite, presentano individualità di spicco già protagoniste in categorie superiori. Ci sono anche due ex – Cecilia Galliano e Irene Lanzarotti – che conoscono bene la nostra filosofia. Siamo in ballo, quindi balliamo fino alla fine».

Aggiunge la centrale Giorgia Fallarini: «La nostra intenzione è di arrivare al match di domenica contro UIV Pavia decise e pronte. La pausa di Pasqua è stata un po’ particolare: oltre all’interruzione del campionato in sé, abbiamo anche perso una seduta di allenamento a causa del maltempo della scorsa settimana. Sfrutteremo questi giorni per tornare a lavorare sodo a Lessona. L’idea è di spingere al massimo sull’acceleratore, perché vogliamo affrontare al meglio queste ultime tre partite in calendario e terminare in bellezza la nostra stagione».