Bonprix TeamVolley, sei al 5° posto: con Alba è la 10° vittoria in casa

Serata perfetta per il Bonprix TeamVolley. Le biancoblù conquistano la decima vittoria casalinga stagionale: un 3-0 – netto e meritato – contro L’Alba Volley. I risultati dagli altri campi fanno balzare le lessonesi al quinto posto nel girone nazionale di Serie B2.

Coach Fabrizio Preziosa ritorna al 6+1 consueto: Caimi palleggio e Filippini opposto, capitan Diego e Gualinetti in banda, Fallarini e Bonini centrali con Fizzotti libero. Qualche indecisione in avvio di primo set porta al 4-7 delle langarole, ma il Bonprix ne esce magnificamente con un 6-0 di parziale – condotto da Diego - che forza il primo time-out ospite sul 10-7. La fase centrale del set si sviluppa in maniera piuttosto equilibrata; poi, due errori di Alba, un muro di Filippini e il solito attacco di Diego portano ad un secondo stop sul 18-13.

Questa volta funziona: le avversarie rimettono in piedi la frazione e addirittura sorpassano sul 21-22. Il secondo time-out è quello buono anche per il TeamVolley: entra Francoli per servire e le padrone di casa infilano gli ultimi quattro punti (quello decisivo è un errore di Alba dalla seconda linea) per un agonico 25-22. Nella seconda frazione le lessonesi partono meglio, volano sul 5-1 e il gap rimane più o meno quello fino alla fase centrale del parziale. Il Bonprix tiene a galla Alba con i suoi errori: un brutto 1-7 (da 14-9 a 15-16) fa mettere le mani di coach Preziosa a “T” e la partita fa nversione a “U”.

Con Bonini e Filippini sugli scudi, le biancoblù infilano un clamoroso 10-2 che porta al cambio-campo sul 25-18. L’ultimo punto lo mette a terra proprio “Bonny”. Terzo set e altro cambio di inerzia. Le langarole volano sul 2-7 e lo staff lessonese richiama la truppa in panchina. In un primo momento, la rimonta è metodica ma inesorabile, sfruttando l’elevato livello di errori di Alba, che ne commette anche quattro di fila. Una pipe di Diego vale il 12-13 e il time-out ospite, subito bissato sul 16-14 perché il TeamVolley ha di nuovo cambiato marcia. La volata finale premia il Bonprix: 13-4 con tanto di 6-0 finale. A mettere giù il 25-17 è ancora Bonini.

Coach Fabrizio Preziosa analizza così il match: “Partita sicuramente importante anche perché, grazie alla sconfitta di UIV Pavia a Trecate, in questo momento siamo da sole al quinto posto. Ciò significa che siamo padrone del nostro destino: vincendole tutte il piazzamento sarebbe ufficiale ed è l’obiettivo che ci siamo poste. La prestazione contro Alba è stata molto convincente, alla fine la partita è stata in equilibrio solo in alcuni momenti specifici. Come nel primo set, siamo andate sotto 21-22 perché abbiamo rallentato a livello di tecnica e attenzione. Ne avevamo parlato in settimana: imprimendo un certo ritmo alla partita avremmo potuto prevalere e così è stato. Quando non l’abbiamo fatto, le caratteristiche offensive avversarie (davvero molto importanti) hanno permesso loro di risalire. I tre parziali rispecchiano i valori effettivi, a livello tattico ho visto voglia di difendere, di toccare palloni a muro e di vincere alcuni scambi lunghi, dove si è apprezzato come ne avessimo di più. Una prestazione importante, adesso ci godiamo la pausa di Pasqua in attesa dello scontro diretto contro UIV Pavia. In palio, ci sarà una grossa fetta di quinto posto”.

Aggiunge capitan Alessia Diego, una delle mvp di serata: “Devo dire che è stata una bella partita, quasi sempre in un’unica direzione. Siamo state brave a smarcare il gioco, facendo pochi errori. Tre punti che fanno molto bene alla nostra classifica, perché siamo più vicine all’obiettivo del quinto posto: essendo Alba appena sotto di noi, non potevamo perdere questo scontro diretto. Il match è stato ben condotto, siamo contente anche perché vincere a Lessona regala sempre una soddisfazione in più: casa nostra è sacra!”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – L’Alba Volley 3-0 (25-22/25-18/25-17)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Daffara ne, Diego 13, Gualinetti 10, Francoli, Biasin ne, Sola ne, Fallarini 5, Bonini 13, De Carlini ne, Macchieraldo ne, Filippini 11, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.