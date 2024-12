Calcio, Mario Grandi alla guida dell'associazione allenatori di Piemonte e Valle d'Aosta

Un biellese alla guida dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio del Piemonte e della Valle d'Aosta: si tratta di Mario Grandi, eletto nuovo presidente regionale lo scorso 21 dicembre. Grandi, volto noto del panorama calcistico locale e provinciale, porta con sé una lunga esperienza nel mondo dell’associazione e una profonda conoscenza delle dinamiche legate alla formazione e alla crescita degli allenatori. Dopo 3 mandati come presidente provinciale di Biella, Grandi si presenta con una visione chiara e ambiziosa per il futuro dell'Assoallenatori regionale.

“Sono onorato di ricevere questa responsabilità – dichiara - e grato a tutte le provincie delle nostre due regioni che hanno riposto in me la loro fiducia. Il nostro obiettivo sarà quello di rafforzare il ruolo degli allenatori, migliorare la formazione continua e costruire un dialogo sempre più proficuo con le istituzioni sportive. Vorrei ringraziare il presidente uscente Sebastiano Filardo e il consiglio che per due mandati hanno portato il Piemonte e Valle d’Aosta ai vertice della nostra associazione”.

Grandi ha delineato alcune delle principali linee guida del suo mandato come la formazione continua, la valorizzazione del ruolo dell'allenatore, la collaborazione con le istituzioni, unite ad iniziative sportive regionali. L'elezione di Mario Grandi segna un momento importante per l'Assoallenatori, non solo a livello regionale ma anche nazionale. “Lavoreremo insieme, come una squadra, per affrontare le sfide che ci attendono e per garantire che ogni allenatore, indipendentemente dal livello in cui opera, possa avere gli strumenti necessari per svolgere al meglio il proprio ruolo”, ha concluso il nuovo presidente.