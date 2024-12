Tante cose da fare a Biella nella settimana di Natale

Martedì 24 dicembre, Vigilia di Natale

- Strona, falò dopo la Santa Messa

- Biella, Mons. Vescovo nella Solennità del Santo Natale in Cattedrale presiederà la Santa Messa della Notte alle ore 24. La celebrazione, animata dal Coro Parrocchiale, è preceduta alle ore 23.15 dalla veglia di preghiera.

- Lessona, borgo di Crosa tradizionale appuntamento natalizio con il presepio vivente che coinvolge la popolazione locale da ormai quarantasette anni.

- Masserano, frazione Rongio Falò dell'Abbondanza al termine della Santa Messa

- Biella Chiavazza, brindisi di Auguri, offerto dal Comitato Carnevale Benefico dopo la Santa Messa di mezzanotte

- Cavaglià, Il borgo di Babbo Natale, dalle 15 Babbo Natale ti aspetta nella sua casa con tanti doni, in via Vittorio Emanuele II

- Valdilana, piazza Martiri della Libertà, accensione del Falò 22,15, seguirà la Santa Messa

- Santuario di San Giovanni d'Andorno, Fiaccolata di Natale dalle 22,45

- Oropa, nella Basilica Antica la S. Messa di Mezzanotte, al termine della funzione, ci sarà la benedizione della statua di Gesù Bambino nel presepe del Chiostro. La messa pomeridiana di martedì 24 dicembre è annullata.

Mercoledì 25 dicembre, Santo Natale

- Oropa, le S. Messe si celebreranno nella Basilica Antica alle ore 7.30 – 9,00 – 10,30 – 12,00 – 16,30– 18,15. Il giorno di S. Stefano le S. Messe seguiranno gli orari dei giorni festivi.

- Strona, alberi creatalizi

- Biella, mons. Vescovo presiederà in cattedrale il Solenne Pontificale alle ore 10.15.

- Oropa, pista pattinaggio

- Postua, presepi diffusi

- Biella, pista pattinaggio

- Oropa, presepi. Il percorso inizia nel chiostro, dove è stata allestita la capanna del presepe, ci si sposta nella Basilica Antica, dove si può ammirare un presepe tradizionale napoletano, nella Basilica Superiore (aperta dalle 8.30 alle 16.30), si può visitare la collezione permanente di presepi provenienti da tutto il mondo.

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Cossato, pista di pattinaggio

- Crocemosso, frazione Molino, presepe

- Pray, presepe meccanico

- Biella, presepe Fratel Amilcare dalle 10-12 dalle 16 alle 18

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

- Masserano, Chiesa di San Teonesto, mostra dei presepi dal mondo della famiglia Corbellotti

- Biella, Villaggio di Babbo Natale, Piazza V. Veneto

- Biella, luna park in via Arnulfo

- Biella Chiavazza, mercatino beneficienza monastero Mater Carmeli, 8,30-12 e dalle 15,30 alle 17,30

Giovedì 26 dicembre, Santo Stefano

- Biella, sgambata di Santo Stefano, ore 10 ritrovo in piazza Martiri

- Biella, cattedrale, alle 10, Santo Stefano primo martire e patrono della Diocesi e della Città di Biella, il solenne Pontificale con la partecipazione del Capitolo Cattedrale e del clero della Città e della Diocesi, sarà presieduto dal vescovo diocesano mons. Roberto Farinella. Seguirà, in Seminario, lo scambio di auguri riservato alle autorità.

- Coggiola, Concerto di Santo Stefano del Corpo Musicale Giuseppe Verdi, diretto da Andrea Vaudano dalle 16

- Biella Piazzo, a Palazzo Ferrero si festeggia il santo Patrono della Città di Biella, Santo Stefano

- Callabiana, ore 15 Beppe Braida in piazza del municipio, a seguire il Principe Policarpo

- Oropa, visita guidata alle ore 11, le guide del Santuario accompagneranno i visitatori alla scoperta del complesso monumentale, del Museo dei Tesori e degli Appartamenti Reali dei Savoia. In occasione delle festività natalizie, la visita guidata proseguirà fino alla Cappella della Natività di Gesù del Sacro Monte di Oropa (Patrimonio UNESCO).

- Oropa, presepi. Il percorso inizia nel chiostro, dove è stata allestita la capanna del presepe, ci si sposta nella Basilica Antica, dove si può ammirare un presepe tradizionale napoletano, allestito da Ilario Bortolan e creato dal giovane maestro Genny di Virgilio (San Gregorio Armeno – Napoli), nella Basilica Superiore (aperta dalle 8.30 alle 16.30), si può visitare la collezione permanente di presepi provenienti da tutto il mondo.

- Biella Chiavazza, mercatino beneficienza monastero Mater Carmeli, 8,30-12 e dalle 15,30 alle 17,30

Venerdì 27 dicembre

- Oropa, pista pattinaggio

- Occhieppo Superiore, Villa Mossa, Giacomo Ramella Pralungo presenta "Fantasma dal passato" dalle 18

- Biella, alle ore 21,00 presso il Circolo Culturale Su Nuraghe a Biella in via Galileo Galilei 11 ci troveremo come apicoltori per i tradizionali auguri di Buon Anno e comunicazioni sui vari incontri istituzionali propedeutici alla programmazione della campagna 2025 nei confronti del calabrone asiatico.

- Cossato, concerto CantADMO!

- Postua,presepi diffusi

- Biella, pista pattinaggio

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Cossato, pista di pattinaggio

- Crocemosso, frazione Molino, presepe

- Pray, presepe meccanico

- Biella, presepe Fratel Amilcare dalle 16 alle 18

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

- Biella, Villaggio di Babbo Natale, Piazza V. Veneto

- Oropa, presepi. Il percorso inizia nel chiostro, dove è stata allestita la capanna del presepe, ci si sposta nella Basilica Antica, dove si può ammirare un presepe tradizionale napoletano, allestito da Ilario Bortolan e creato dal giovane maestro Genny di Virgilio (San Gregorio Armeno – Napoli), nella Basilica Superiore (aperta dalle 8.30 alle 16.30), si può visitare la collezione permanente di presepi provenienti da tutto il mondo.

- Biella Chiavazza, mercatino beneficienza monastero Mater Carmeli, 8,30-12 e dalle 15,30 alle 17,30

Sabato 28 dicembre

- Oropa, pista pattinaggio

- Piedicavallo, concerto di capodanno nella chiesa di san Michele, dalle 21

- Postua, presepi diffusi

- Biella, pista pattinaggio

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Cossato, pista di pattinaggio

- Crocemosso, frazione Molino, presepe

- Oropa, presepi. Il percorso inizia nel chiostro, dove è stata allestita la capanna del presepe, ci si sposta nella Basilica Antica, dove si può ammirare un presepe tradizionale napoletano, allestito da Ilario Bortolan e creato dal giovane maestro Genny di Virgilio (San Gregorio Armeno – Napoli), nella Basilica Superiore (aperta dalle 8.30 alle 16.30), si può visitare la collezione permanente di presepi provenienti da tutto il mondo.

- Pray, presepe meccanico

- Biella, presepe Fratel Amilcare dalle 16 alle 19

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

- Masserano, Chiesa di San Teonesto, mostra dei presepi dal mondo della famiglia Corbellotti

- Biella, Villaggio di Babbo Natale, Piazza V. Veneto

- Biella, luna park in via Arnulfo

- Biella Chiavazza, mercatino beneficienza monastero Mater Carmeli, 8,30-12 e dalle 15,30 alle 17,30

- Gaglianico, spettacolo di Teatrando dalle 21

Domenica 29 dicembre

- Strona, alberi creatalizi

- Piedicavallo, in via Teatro Regina Margherita Conferenza “Dall’altra montagna di Oropa. Guglielmo Marconi e il biellese”

- Oropa, pista pattinaggio

- Postua, presepi diffusi

- Biella, pista pattinaggio

- Oropa, presepi. Il percorso inizia nel chiostro, dove è stata allestita la capanna del presepe, ci si sposta nella Basilica Antica, dove si può ammirare un presepe tradizionale napoletano, allestito da Ilario Bortolan e creato dal giovane maestro Genny di Virgilio (San Gregorio Armeno – Napoli), nella Basilica Superiore (aperta dalle 8.30 alle 16.30), si può visitare la collezione permanente di presepi provenienti da tutto il mondo.

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Cossato, pista di pattinaggio

- Crocemosso, frazione Molino, presepe

- Pray, presepe meccanico

- Biella, presepe Fratel Amilcare dalle 10-12 dalle 16 alle 18

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

- Masserano, Chiesa di San Teonesto, mostra dei presepi dal mondo della famiglia Corbellotti

- Biella, Villaggio di Babbo Natale, Piazza V. Veneto

- Biella, luna park in via Arnulfo

- Biella Chiavazza, mercatino beneficienza monastero Mater Carmeli, 8,30-12 e dalle 15,30 alle 17,30

MOSTRE

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso Piazzo 25 Images, Mostra Fotografica collettiva del Fotoclub Biella, fino al 6 gennaio.

- Biella, “Placido Castaldi: una vita per l’arte”, presso lo Spazio Cultura dell’Ente, in via Garibaldi 14 e sarà visitabile fino al 9 febbraio 2025. La mostra si articola in due allestimenti

- Mongrando, mostra “Il risveglio del Vallino”, dal 21 al 24 dicembre 2024 presso il salone adiacente alla Biblioteca comunale.