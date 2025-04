Tutto pronto a Casa Zegna per il laboratorio speciale dedicato ai bambini

In occasione dell’edizione 2025 di Disegniamo l’arte, un’iniziativa speciale ideata per far conoscere ai bambini e alle bambine il mondo affascinante dei musei attraverso il disegno e la creatività, Casa Zegna apre le sue porte domenica 13 aprile per un’esperienza unica e coinvolgente. Promosso dall’Associazione Abbonamento Musei, realtà no profit che ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, questo appuntamento sarà l’occasione per i piccoli visitatori e le loro famiglie per scoprire il mondo dei musei in modo ludico. Il tema di quest’anno sarà: “Segreti svelati. Misteri e curiosità nascosti nei musei”.

Domenica 13 aprile, alle 15, Casa Zegna propone un’attività speciale ispirata ai valori e alla visione del suo Fondatore, Ermenegildo Zegna. La giornata inizierà con una breve visita guidata alla mostra permanente From Sheep to Shop, dove verranno svelati i segreti del successo di Ermenegildo Zegna: la precisione, la determinazione e la capacità di fissare obiettivi chiari. I bambini avranno l’opportunità di osservare da vicino i suoi taccuini, preziosi strumenti con cui annotava idee, progetti e ispirazioni. Dopo la visita, il percorso proseguirà con il laboratorio “Sai qual è il segreto di Ermenegildo Zegna?”. I partecipanti avranno a disposizione documenti d’archivio, tessuti e materiali utili per immergersi nel mondo del Fondatore. Con album e strumenti forniti dal partner tecnico CARIOCA, potranno dare vita ai loro taccuini personali, dando forma alle proprie idee e aspirazioni, proprio come faceva Ermenegildo Zegna. Dopo la visita, il percorso proseguirà con il laboratorio “Sai qual è il segreto di Ermenegildo Zegna?”.

