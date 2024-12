Santo Stefano a Palazzo Ferrero

A Palazzo Ferrero al Piazzo giovedì 26 dicembre si festeggia il santo Patrono della Città di Biella, Santo Stefano. Nel pomeriggio dalle 17 sino alle 20 ci sarà un momento conviviale organizzato dall’Associazione Stilelibero con i partner del Palazzo: Associazione Fatti ad Arte, Fotoclub Biella, Lega Navale – sezione di Biella, BI-BOx - APS, BIYoung, CNA Biella, Voci di donne, Associazione Pericle, Caffè Deiro.

Sarà l’occasione per incontrare le tante associazioni che da anni si impegnano per rendere viva l’anima del palazzo con l’organizzazione di eventi, festival, presentazioni, incontri. Un modo per festeggiare in modo semplice ma nello spirito di comunità che anima la gestione di Palazzo Ferrero I presenti avranno il piacere di gustare una fetta di panettone e bere un bicchiere di vino, il tutto intervallato da musica dal vivo e da letture a tema. In particolare il pomeriggio sarà allietato dalla presenza del gruppo Floire &The Lazy Cats. Fiorenza Tumiatti, accompagnata dal maestro Leonardo Ceralli, ci proietterà in una atmosfera frizzante all’insegna dello swing americano e italiano e anche nel rock’n’roll degli anni ’50 e ’60.

Oltre all’intrattenimento musicale, il Fotoclub di Biella si occuperà di allestire un set in cui sarà possibile farsi scattare una foto di famiglia. Una ulteriore attrattiva per tutti i partecipanti è la mostra fotografica Steve Mc Curry. Uplands&Icons, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con la partecipazione di Città di Biella.