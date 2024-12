Una dolce sorpresa è in programma per le famiglie di Cavaglià. Martedì 24 dicembre, alle 15, in via Vittorio Emanuele II, farà la sua comparsa Babbo Natale che attenderà nella sua casetta i bimbi del paese. Doni e sorprese da non perdere. In caso di maltempo l'evento si sposterà al Polivalente.