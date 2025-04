Biella: l’Oasi delle Api “Casiddos di Nuraghe Chervu” si rinnova come laboratorio ambientale e didattico

Operatori di Pacefuturo: lavori di preparazione per accoglienza degli studenti all’Oasi delle Api, casiddos de Nuraghe Chervu.

A Biella, l’Oasi delle Api “Casiddos di Nuraghe Chervu” si conferma un prezioso strumento educativo e ambientale, dedicato in particolare alle nuove generazioni. Il sito è ora al centro di un progetto di valorizzazione che punta a coniugare tutela della biodiversità, sensibilizzazione ecologica e formazione scolastica.

Sono infatti in corso le opere di sistemazione dell’area per accogliere studenti di ogni ordine e grado in un ambiente sicuro e stimolante. I lavori di aratura e preparazione del terreno sono stati affidati all’azienda agricola "La Torre" di Roberto Mercandino, attiva nel Parco agricolo fluviale. La semina ha privilegiato specie mellifere autoctone, fornite dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del progetto “+Api Oasi fiorite”, con l’obiettivo di sostenere l’attività degli insetti impollinatori e arricchire il paesaggio naturale.

Fondamentale è anche il coinvolgimento attivo degli studenti dell’Istituto agrario "Vaglio Rubens", che collaboreranno con esperti e insegnanti nella realizzazione di un’area dedicata all’apicoltura. L’iniziativa assume così una forte valenza formativa, permettendo agli studenti di apprendere sul campo i principi della sostenibilità e della cura del territorio.

Al progetto, promosso dalla Città di Biella, partecipa anche l’associazione Pacefuturo di Pettinengo, che si occupa della manutenzione del verde e della sicurezza degli spazi, in vista delle prime visite scolastiche. A inaugurare la nuova stagione saranno infatti i bambini della scuola primaria del Thes, accolti dal presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori e da Battista Saiu, presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”.

Situata alle porte orientali della città, l’Oasi delle Api non è solo un esempio virtuoso di educazione ambientale, ma anche un polo di attrazione turistica. Le tre arnie, protette da speciali gabbie di volo, costituiscono una risorsa didattica unica, già meta di numerose prenotazioni per visite guidate gratuite. L’iniziativa è rivolta sia ai cittadini sia alle scuole che desiderano approfondire la conoscenza dell’ecosistema delle api, fondamentali per l’equilibrio naturale.

Per informazioni e prenotazioni delle visite guidate gratuite, è possibile contattare il numero 334 345 2685 (Idillio).