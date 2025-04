La stecca a Salussola, il sindaco Chioda: "L'Adunata grande opportunità per il territorio" FOTO

Nella giornata di ieri domenica 6 aprile a Salussola è arrivata la stecca dell' Adunata nazionale, motivo di grande orgoglio per il gruppo Alpini di Salussola con il presidente Luciano Riva, il suo direttivo, e tutto il gruppo di amici e simpatizzanti.

Presente a questo bel momento anche il decano del gruppo Luigi Lacchia, classe 1931, e l'ultimo iscritto ufficialmente ed il più giovane del gruppo di Salussola Ivan Panebianco, classe 2012.

"E' stato un modo per aspettare l'Adunata con tanto entusiasmo - commenta il sindaco Manuela Chioda - . Accogliendo tante persone avremmo l'opportunità di far conoscere ed apprezzare il nostro bellissimo territorio, non solo Salussola, ma tutto il Biellese!"