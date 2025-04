La “banda del buco” colpisce a Vigliano, furto al Self

Colpo al Self di Vigliano Biellese. Il furto sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

Le notizie sono ancora frammentare ma stando alle prime ricostruzioni, effettuate dai Carabinieri, i ladri avrebbe posizionato alcune transenne e un tronco d'albero lungo le vie d'accesso per impedire l'arrivo di vigilanza e forze dell'ordine agendo così indisturbati.

Sembra poi che, in piena notte, abbiano realizzato un buco sulla parete di un muro e disinnescato l'allarme. Una volta all'interno dell'edificio, i malviventi avrebbero forzato le casseforti e portato via il denaro contante che vi era contenuto. È in fase di accertamento il danno subito. Sul caso indagano i militari dell'Arma.