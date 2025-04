CNA Biella, presentato il nuovo Raggruppamento di Mestiere FOTO

La grande famiglia di CNA Biella si allarga ulteriormente! Sabato 5 aprile 2025, a Palazzo Ferrero, è stato presentato al pubblico il nuovo Raggruppamento di Mestiere CNA Digitale Biella, tenuto a battesimo dall'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Biella Anna Pisani.

L'evento dello scorso fine settimana ha fatto da apripista alla lunga serie di Assemblee che coinvolgeranno tutti i Mestieri e i Gruppi di CNA Biella e che culminerà con l'Assemblea elettiva, in calendario sabato 14 giugno prossimo.

La Direttrice Valentina Gusella ha aperto l'incontro pubblico di Palazzo Ferrero sottolineando come l'iter che porterà all'elezione del nuovo Presidente si prospetta come un percorso lungo e complesso, ma altrettanto bello e importante per la vita associativa.

«CNA Biella - ha precisato Valentina Gusella - è una struttura molto articolata, che ogni quattro anni elegge in modo democratico e trasparente i suoi rappresentanti. Da oggi, inoltre, la nostra Associazione diventa rappresentativa di un altro settore assolutamente strategico come quello del digitale. Al neo Presidente Filippo Miotto, alla sua Vice Alessandra Eusebio, e a tutto il Direttivo va il mio ringraziamento e il mio più sincero in bocca al lupo. Insieme sapranno guidare nel migliore dei modi il Raggruppamento per i prossimi quattro anni».

L'Assessore Anna Pisani ha portato i saluti dell'Amministrazione comunale, ricordando come CNA Biella sia una delle associazioni più attive e organizzate presenti sul territorio. «CNA Biella - ha aggiunto - è una struttura associativa che si pone obiettivi importanti per lo sviluppo del territorio, fornendo risposte chiare e precise alle nostre imprese. Ci tengo a complimentarmi con questo nuovo Raggruppamento di Mestiere, fatto di giovani, che rappresenta un segno forte per il futuro non solo dell'Associazione ma di tutto il Biellese».

Nel corso dell'Assemblea interna, che si è conclusa pochi minuti prima della presentazione pubblica (iniziata alle ore 17), oltre ai già citati Filippo Miotto (Presidente) e Alessandra Eusebio (Vice Presidente), è stato eletto anche il Consiglio direttivo, che risulta composto da Erik Alessandro Martinez, Gianluca Bilato, Azzurra Maggia, Davide Paganotti e Massimiliano Botto Chiavetto.

Tra gli interventi dell'incontro aperto al pubblico e intitolato “Il futuro del digitale per aziende e professionisti” anche quello del Vice Presidente di CNA Biella Andrea Valentini, che ha focalizzato il suo discorso su due aspetti: la difficoltà di fare rete e, di conseguenza, l'isolamento di cui soffre troppo spesso il mondo delle imprese, e la previsione targata Bill Gates. Secondo l'ex ad di Microsoft, nel 2035 esisterà ancora solo il 20% delle imprese oggi attive e le aziende che resisteranno alla rivoluzione prodotta dall'intelligenza artificiale lavoreranno solo due o tre giorni a settimana. «Sulla base di questi presupposti - ha argomentato Andrea Valentini -, come ci vogliamo collocare per fare da collante tra le imprese? Credo che la risposta migliore sia proprio quella che forniamo con CNA Digitale Biella. Sono orgoglioso ed emozionato per aver tenuto a battesimo il percorso avviato a dicembre dello scorso anno, che oggi ci porta alla nascita di questo nuovo Raggruppamento di Mestiere. CNA Digitale Biella fornirà sicuramente grande supporto e soddisfazioni alle nostre imprese, con l'augurio, e la speranza, che il futuro sia un arcipelago...»

La suggestione dell'arcipelago, come insieme di isole vicine tra loro, non solo geograficamente, è stata ripresa nel suo intervento anche dal neo Presidente di CNA Digitale Biella Filippo Miotto: «Per poter navigare a vele spiegate in questo arcipelago - ha dichiarato - occorrono due condizioni: obiettivi chiari e visione. Secondo un'indagine condotta poco tempo fa nel nostro Paese, il 75% delle imprese italiane non ha una strategia sul digitale. Questo ci fa capire quanto siamo indietro rispetto a tanti altri Paesi della Comunità Europea, per non parlare degli Stati Uniti».

Per Filippo Miotto, la vera parola d'ordine è concretezza, «dal momento che molti vedono ancora oggi il digitale, internet e AI come qualcosa di fumoso, mentre già rappresentano il presente e sono assolutamente imprescindibili per il futuro».

Il costante confronto e il dibattito che animano il nuovo Raggruppamento hanno già portato i loro frutti: sono contenuti all'interno di un documento letto in sala dal Presidente Miotto.

L'incipit è lapidario, e suona così: “La trasformazione digitale non è più un'opzione, ma una realtà che sta cambiando il modo di vivere e lavorare”.

Purtroppo, però, molti imprenditori, professionisti e cittadini non sono ancora pienamente consapevoli delle opportunità offerte dalla tecnologia o dei rischi legati alla sua mancata adozione.

“L'intelligenza artificiale, il cloud, l'automazione e le strategie digitali possono migliorare la produttività e la qualità della vita, ma richiedono conoscenza e preparazione. Il nostro obiettivo è colmare questo divario, rendendo la cultura digitale accessibile a tutti e favorendo un approccio consapevole all'innovazione, affinché Biella possa crescere come un territorio connesso, competitivo e preparato alle sfide del futuro”, si legge ancora sul documento stilato da CNA Digitale Biella.

Due i pilastri sui quali poggerà l'azione del nuovo Raggruppamento di Mestiere: “Accesso alla formazione e networking” (con workshop, eventi tematici e incontri formativi) e “Cultura digitale per imprese, professionisti e scuole”. Questo secondo pilastro mira ad aiutare aziende e professionisti a ripensare il proprio modello di business in chiave digitale, con focus su automazione, e-commerce, data-driven decision making.

Fondamentale introdurre la cultura digitale nelle scuole: occorre formare la prossima generazione di innovatori e professionisti del settore, creando un ponte diretto tra scuola e mondo del lavoro.

Gli imprenditori che fanno parte di CNA Digitale Biella vogliono diventare catalizzatori di questa trasformazione, interlocutori attivi e presenti nei tavoli di lavoro sulla digitalizzazione per contribuire alle decisioni che influenzeranno l'innovazione e lo sviluppo digitale nel Biellese.

Cosa mettono sul piatto? Competenze, visione e concretezza.

«Ognuno di noi, con le proprie competenze e professionalità, si candida a diventare una guida per aiutare le aziende biellesi ad accrescere il loro know-how nel mondo digitale, che sempre più la farà da padrone», ha concluso la Vice Presidente di CNA Digitale Biella Alessandra Eusebio.