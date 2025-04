Bogdan DugaliÄ a Biella con Prokofiev e Chopin

Venerdì sera, la Sala Concerti dell’Accademia Perosi di Biella ospiterà un recital del giovane pianista serbo Bogdan Dugalić, che si esibirà in un programma di notevole interesse.

Da non perdere!

Il concerto includerà la Sonata No. 7 di Sergej Prokofiev, un’opera scritta durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa sonata, parte della triade di "Sonate di guerra", è caratterizzata da una forte tensione emotiva. I tre movimenti che la compongono offrono un viaggio musicale che spazia dall’Allegro inquieto iniziale, con il suo ritmo incalzante, all’Andante caloroso, che evoca una calma malinconica, fino al Precipitato, ricco di energia e violenza ritmica.

Il programma prosegue con la Sonata No. 2 di Fryderyk Chopin, celebre per il suo terzo movimento, la Marcia Funebre. Questa sonata è un’opera complessa che va oltre la mera forma musicale, presentando contrasti e una profondità emotiva notevole. Infine, lo Scherzo No. 3 di Chopin porterà il pubblico nella dimensione della virtuosità, mescolando passione e momenti di lirismo.

Bogdan Dugalić, (►Video qui) nato nel 2003 a Belgrado, si è già distinto in ambito internazionale, accumulando premi e riconoscimenti. Attualmente studia all’Accademia Perosi e al Mozarteum di Salisburgo, e ha già avuto esperienze significative come solista.

Al termine del concerto, gli ospiti potranno partecipare a una degustazione di prodotti offerti da Giulio Cocchi srl, in collaborazione con Etnica+, un modo per concludere la serata in modo conviviale.

Bogdan Dugalić (Pianoforte)

Nato a Belgrado nel 2003, Bogdan Dugalic ha iniziato a studiare pianoforte al Conservatorio “S. Mokranjac” nella classe del prof. M. Gjorgjevic. Studia con Konstantin Bogino all'Accademia Perosi e con Pavel Gililov all'accademia “Mozarteum” di Salisburgo.

Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi internazionali in Serbia, Italia ed Estonia. Dal 2012 lavora regolarmente con il noto pianista e pedagogo Konstantin Bogino. Nel 2016 è apparso come solista con l'orchestra del festival “Musica in Laguna” in Italia, eseguendo opere di Mozart, Beethoven, Chopin e Čajkovskij. Con l'ensemble “Le corde di San Djordje” ha eseguito Mozart, Bach e V. Milenkovic.

È stato uno dei vincitori del concorso organizzato dalla produzione RTS intitolato “Giovane e di successo” ed è stato selezionato per eseguire il concerto per pianoforte di Čajkovskij con l'orchestra sinfonica della RTS. Nel 2018 gli è stata assegnata una borsa di studio dalla Fondazione “Bartolomeo Christogori” ed è studente dell’Accademia Perosi in Italia, dove ha avuto l’opportunità di studiare con D. Alexeyev, F. Kazanov e M. Widlund. Tra i premi vinti, solo per citarne alcuni: Concorso Pianistico Internazionale “Città di Arona” 2022, 1° premio; Concorso Pianistico Internazionale Isidor Bajić 2021, 2° premio; Concorso Pianistico Internazionale “Città di San Donà di Piave” 2019, 1° premio.