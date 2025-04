Adunata nazionale, arriva la Guida con il numero di aprile de L'Alpino

Verrà distribuita con il numero di aprile dell’Alpino ed è dedicata integralmente a Biella e al suo territorio. Stiamo parlando della Guida dell’Adunata realizzata in circa 400 mila copie distribuita agli abbonati della rivista e che farà bella mostra di se come elemento promozionale del territorio. Al suo interno tutte le informazioni di natura turistica e culturale per godere al meglio in quelle giornate delle bellezze del biellese oltre alle info dedicate alla 96 Adunata che si terrà in città a far data dal 9 maggio fino a domenica 11 maggio.

Un lavoro certosino a cui hanno collaborato la Città di Biella, la Regione Piemonte l’Azienda Turistica (ATL), tutti i partner del progetto realizzata a cura di Servizi ANA srl. Completano la guida il Programma dell’Adunata, l’ordine di sfilamento, tutte le mostre culturali realizzate, la Cittadella degli Alpini, l’Annullo filatelico, Cori e Fanfare.

Insomma un vademecum utile e un oggetto sicuramente di culto corredato da fotografie che fanno risaltare le peculiarità della nostra provincia.

https://www.adunatalpini.it/wp-content/uploads/2025/04/GuidaAdunataBiella2025_s.pdf