La magia dei presepi non conosce confini. Anche in Valsessera sono diversi i visitatori giunti per ammirare la bellezza del Presepe di Rivò, visitabile fino al 12 gennaio 2025. Presenti, infatti, più di 100 personaggi a grandezza naturale in tutta la frazione del paese di Coggiola. Per l'occasione, sono stati immortalati negli scatti di Davide Finatti.